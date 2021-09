Dansk cykeltriumf: Første sejr i tre et halvt år

Cykelrytteren Michael Valgren viser kanonform, halvanden uge før han skal være et af hovednavnene på et stærkt dansk VM-hold.

Valgren tog onsdag sin første sejr i tre et halvt år, da han vandt det italienske endagsløb Giro della Toscana efter et solofremstød.

I mål havde han et forspring på 1 minut og 13 sekunder til nærmeste forfølger, italieneren Alessandro De Marchi. Diego Ulissi blev nummer tre.

Giro della Toscana rangerer på tredje niveau i UCI's løbshierarki og blev kørt på en 191 kilometer lang rute med to skrappe stigninger undervejs.

Senest, 29-årige Valgren kørte først over målstregen, var da han vandt Amstel Gold Race i maj 2018. Sejren i Toscana er hans syvende som professionel.

- For mig var dette et hårdere løb end Amstel Gold Race.

- Det her var for klatrere, og jeg er ikke bjergrytter, så jeg måtte grave endnu dybere, end da jeg vandt Amstel Gold Race, siger Valgren i det officielle presseinterview efter sejren.

Danskeren sad sammen med to holdkammerater fra EF-holdet længe i et udbrud. 13 kilometer fra mål stak Valgren af fra de øvrige udbrydere og opbyggede hurtigt et pænt forspring til forfølgerne.

Især de to UAE-ryttere Rafal Majka og Diego Ulissi forsøgte at hale Valgren ind. Men duoen kom aldrig rigtigt i nærheden.

Tværtimod udbyggede danskeren forspringet, og da han tre kilometer før mål havde et hul på mere end et minut, stod det klart, at kun uheld ville kunne forhindre sejren.

Michael Valgren var et af de varmeste navne i cykelverdenen, da han i 2018 vandt både Omloop Het Nieuwsblad og Amstel Gold Race.

Efter succesåret skiftede han til Dimension Data, men lavede ingen nævneværdige resultater i sine to år på holdet.

Til gengæld har han haft for vane at køre gode VM-løb for det danske landshold.

Derfor er der også visse forventninger til Valgren, når han sammen med blandt andre Kasper Asgreen, Magnus Cort og Mads Pedersen kører om VM-titlen i Flandern søndag 26. september.