Dansk duo skuffer i VM-parløb

Der er var stillet store forhåbninger til Amalie Dideriksen og Julie Leth i kvindernes parløb ved VM i banecykling.

Men duoen måtte nøjes med en femteplads på en dag, hvor de to danskere ellers kæmpede med om medaljer til det sidste.

Leth og Dideriksen vandt i efteråret EM-guld, men måtte lørdag se sig slået af fire europæiske par.

Hollands Kirsten Wild og Amy Pieters blev verdensmester med Frankrig og Italien på de næste pladser. Også det belgiske par sluttede foran danskerne.

- Det kunne sagtens være blevet til mere. De (Leth og Dideriksen, red.) laver bare for mange fodfejl, som de andre ikke laver. Der er for mange skift, de misser, og pladser i positionskampen, som går tabt. Det kom de bare til at bøde for, siger landstræner Mathias Møller Nielsen.

