Dansk EM-bronze i omnium

Matias Malmberg var en del af holdet, da danskerne onsdag vandt EM-guld i holdforfølgelsesløb.

Fredag føjede han så endnu en medalje til samlingen. I banecyklingens mangekamp, omnium, blev danskeren treer.

Før sidste disciplin lå den 21-årige rytter på førstepladsen og lå dermed godt til at tage det fineste metal med hjem.

Men to af konkurrenterne overhalede ham i stillingen i den sidste af fire discipliner, og så måtte han med sine 124 point tage til takke med det nederste trin på podiet.

Med 136 point tog polske Alan Banaszek guld, mens belgieren Fabio van den Bossche snuppede sølvet.

Omnium har i en årrække været Lasse Norman Hansens bord, og ved sommerens OL i Tokyo blev Niklas Larsen femmer.

Men måske er Malmberg et godt bud på en fremtidig olympisk deltager i disciplinen for Danmark.

I hvert fald viste Malmberg højt niveau hele vejen igennem fredagens konkurrencer.

I det indledende scratchløb blev han toer. Scratch er en samlet start på cykelbanen, hvor det ganske enkelt drejer sig om at komme først over målstregen til sidst.

Han vandt dernæst tempoløbet. Her gælder det om at vinde omgange og sprinter undervejs, inden det hele kulminerer i den afsluttende spurt efter 40 omgange.

Så stod den på det nervepirrende udskilningsløb. Matias Malmberg havde is i maven og blev kun overgået af Thomas Boudat fra Frankrig.

Dermed lå danskeren til guld før den sidste og afgørende konkurrence, pointløbet.

Kræfterne så ud til at slippe op, da flere af konkurrenterne kørte væk og indhentede de øvrige med en omgang. Men da han i sidste spurt skulle blande sig i pointene for at være sikker på bronze, klemte han alligevel energi ud i benene og sikrede sig en podieplads.

EM afholdes i Grenchen i Schweiz og slutter lørdag.