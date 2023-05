Det var et af de mest bemærkelsesværdige comebacks i cykelsportens nyere historie, da Mark Cavendish i 2021 vendte hjem til Quick Step og skrev rekord i Tour de France. Havde det ikke været for en dansk erhvervsmand, havde dette eventyr nok aldrig fundet sted

Efter at have gennemført et af sine sidste løb for Bahrain-McLaren i 2020 stod en grædende Mark Cavendish for åben skærm og konstaterede, at dette kunne være slutningen på karrieren.

Efter et hav af etapesejre i Tour de France og flere år med stor succes var karrieren langsomt feset ud og kunne nu slutte på en våd regnvejrsdag i Belgien, da han hverken havde en kontrakt eller nævneværdige resultater til at skaffe den.