Dansk fest uden Jonas: - Han har haft det meget hårdt

Jonas Vingegaard er savnet i Danmark Rundt, der kunne have været et gigantisk udstillingsvindue for den danske Tour-vinder. Jumbo-Visma-lejren sætter pris på ønsket fra fans og arrangører om at se sejrsherren fra Frankrig, men forklarer, at han har haft det meget hårdt efter den store triumf

ASSENS (Ekstra Bladet): I Allerød, i Køge og i Assens er der blevet hujet og hejet efter de danske cykelstjerner, som Danmark Rundt skrider frem.

Overalt bliver navnene ’Cort’, ’Mørkøv’, 'Skjelmose' og ’Kragh’ skreget ud af de danske tilskuere – men især et mangler: Jonas Vingegaard.

Det er blot tre uger siden, at han var på sin Tour de Force gennem det ganske land for at lade sig hylde som vinder af årets Tour de France. En utrolig bedrift, der blev fejret behørigt, efter at han og resten af Tour-danskerne havde lagt grundstenen med de tre uforglemmelige etaper i Danmark.

Men fejringen fortsætter altså ikke i Danmark Rundt. Det blev inden løbet også begrædt af arrangørerne. Og nu altså af tilskuerne.

Men de er ikke ene. For også blandt kollegerne i cykelfeltet savner man ham.

- Jeg er ked af, at Jonas ikke er her, siger Michael Mørkøv til Ekstra Bladet.

Annonce:

Michael Mørkøv var blandt de mange danske ryttere, der med Jonas Vingegaard var med til Tour de France. Foto: Claus Bonnerup

- Han har selvfølgelig sine grunde, men med den status, han har på nuværende tidspunkt som Danmarks største sportsnavn, så havde det været et kæmpe løft for løbet.

- Det havde været vildt flot at komme og vise sig frem. Jeg ved som professionel cykelrytter, at det er næsten lige meget, om du kører rundt og træner derhjemme eller kører med i Danmark Rundt. Man kan sagtens køre med uden de store ambitioner.

- Men vi må tage hatten af for, at han vandt Touren, og jeg ved, at han har investeret rigtig meget i det. Der er ingen tvivl om, at han er godt kogt nu.

- Men havde han fundet den rette motivation, så havde det været en stor glæde for ham at være med her, siger Quickstep-rytteren, der sidste år selv solede sig i Danmark Rundt efter at være vendt hjem fra OL i Tokyo med guldmedaljer i parløb, som han vandt sammen med Lasse Norman.

I Mørkøvs sportsdirektørbil sidder Brian Holm. Han kan godt se begge sider af sagen.

Annonce:

- Jeg tænker, at han har fået sin del af posttraumatisk stress af at have så mange mennesker omkring sig fra morgen til aften. Det er hårdere, end de fleste tror.

- Det er måske det, der gør, at han kan vinde Touren igen – at han lærer at sige fra. Jeg kender til flere, der har et forfærdeligt år efter sådan en sejr, fordi de ikke har fået hovedet med sig.

Brian Holm håber, at Jonas Vingegaard snart viser sig frem for et dansk cykelpublikum. Foto: Ernst van Norde

- Som professionel cykelrytter er der mange fravalg. Og det gør ondt at gøre folk sure og skuffede. Jeg har fuld forståelse for, at han ikke kører.

- Men når det er sagt, så synes jeg, at det er ærgerligt, hvis han slet ikke kører.

- En del af at være en stor mester er at vise sig frem for tilskuerne. Så jeg håber, at han viser sig frem for danskerne før eller siden, siger Brian Holm.

Jonas Vingegaard vender efter planen tilbage efter ferie i Bretagne Classic 28. august. Han har fravalgt at køre VM i Australien – i stedet er den monumentale klassiker Lombardiet Rundt i oktober hans store mål for resten af sæsonen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Jumbo-Visma: Desværre – men vi føler jeres kærlighed

Annonce:

Intentionen var der – men det var ikke realistisk.

Jumbo-Visma ville gerne endnu engang have vist deres danske stjernefrø frem på hjemmebane. Men i sidste ende var der andre hensyn at tage.

Det erkender holdets sportsdirektør Frans Maassen over for Ekstra Bladet:

- Jeg forstår godt, at tilskuerne gerne vil se Jonas, og jeg talte med ham om det i går. Men han har haft det meget hårdt efter Touren.

- Vi ville gerne have vist ham frem i dette løb, men vi må også have forståelse for, at det har været hårdt at vinde Touren og med alt det, der fulgte efter, siger Frans Maassen.

Sportsdirektør Frans Maassen ville gerne have haft Jonas Vingegaard til start i Danmark Rundt. Foto: Tim de Waele/Getty Images

Han nyder dog at være i Danmark, for de gule Jumbo-Visma.biler bliver nemlig genkendt overalt efter sommerens Tour.

- Vi føler kærligheden fra danskerne. Der er mange mennesker, der hepper på os, når vi kommer med bilerne.

- Vi vil selvfølgelig gerne vise ham frem ved enhver lejlighed, men det er ikke muligt, forklarer Maassen.

Annonce:

Han er også sikker på, at en start i Danmark Rundt blot havde skabt endnu større forventninger:

- Hvis han havde været til start her, skulle han have vundet igen, ikke? Det er ikke så nemt efter at have været under pres i så lang tid, siger hollænderen.

Dyk ned i Ekstra Bladets cykelsportsunivers:

Vingegaards kæreste afslører: Sådan blev jeg forelsket i Jonas

For 15 år siden blev Michael Rasmussen smidt ud af Tour de France. Her giver han et unikt indblik i døgnet, hvor livsdrømmen krakelerede

Meget ændrer sig, når man er kongen af Tour de France. Sådan er tilværelsen i gult