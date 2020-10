Dansk frieri går verden rundt: Må vente med kysset

Mikkel Honoré tog del i et noget anderledes frieri, da han gik på knæ for sin kæreste midt i Giroens corona-boble

BASE AREA RIVOLTO (Ekstra Bladet): Det kører for Mikkel Honoré i øjeblikket. Både som cykelrytter og i privatlivet.

Den 23-årige dansker fra Deceuninck-Quick-Step har overrasket stort i årets Giro d’Italia, og forud for gårsdagens enkeltstart gjorde han det samme foran kæresten.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Honoré gik på knæ og friede til Marilisa Zanini, der var mødt op for at se sin bedre halvdel i startområdet. Hun sagde ja, og så sagde den danske profil ellers farvel og smuttede ud på 34 kilometers tidskørsel.

- Jeg ved ikke, om det har været planlagt længe. Men de sidste par uger havde jeg da tænkt over det. Hun kommer oprindelig fra Treviso, der er tæt her på. Hendes familie og venner var der i går, og så var det den eneste dag, hun kunne komme, da hun skulle arbejde de andre dage under Giroen, siger Honoré til Ekstra Bladet.

- Hun vidste ikke noget. Jeg havde selvfølgelig snakket med hendes veninder om, at de skulle få hende placeret rigtig i forhold til hele det her corona-cirkus. Det var ikke nemt med den boble, vi kører i. Det gik hurtigt. Jeg fik givet hende ringen, og så må vi vente med kysset til efter Giroen, siger han.

Ekstra Bladet møder den nyforlovede på luftbasen Rivolto forud for 15. etape. Mens F16-flyene starter op i baggrunden, har han selv lige sat sit navn på startlisten til dagens bjerg-maraton. Det går stærkt i øjeblikket, og han har af gode ikke haft mulighed for at fejre den nye titel med sin kommende hustru.

Men tid og plads har det smukke øjeblik fået andre steder. Adskillige internationale medier har opsnappet lørdagens store danske lyspunkt, og hovedpersonen har da også ladet glæden gå udbrud inde under hjelmen.

Artiklen fortsætter under billedet..

Mikkel Honoré friede før enkeltstarten lørdag. Foto: Luca Bettini/Ritzau Scanpix

Honoré oplevede givetvis sit livs enkeltstart, selv om han kom i mål som nummer 58 – godt fem minutter efter vinderen Filippo Ganna (Ineos Grenadiers).

- Adrenalinen kørte helt vildt, og jeg var bare superglad. Det var helt vildt specielt og en fed fornemmelse. Når jeg ser tilbage på det i dag, var det på det personlige plan helt sikket det rigtige moment at gøre det på, siger han.

Og så var det ellers tid til at trille videre ud på startbanen. Honoré har sammen med feltet sat kursen mod de høje luftlag.

For danskerens vedkommende byder de kommende dage på hårdt arbejde for at forsvare holdkammeraten João Almeidas føretrøje - og så venter et kys fra Zanini på den anden side af kampen.

- Vi har ikke været meget sammen på det sidste, fordi det hele har været så kompakt i år. Det ser vi begge to frem til, siger han.

