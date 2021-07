Dansk fuser: - Skønne spildte kræfter

SAINT-GAUDENS (Ekstra Bladet): Med Kasper Asgreen som første mand ude foran, da feltet efter en lang, kold og våd neutraliseret nedkørsel fra Pas de la Case passerede kilometer 0, fik 16. etape allerede fra start en dansk vinkel.

Det endte dog som endnu en dansk fuser, selv om også Chris Juul Jensen og Casper Pedersen lagde sig i selen for omsider at sætte aftryk på en etape i årets løb.

- Som forventet blev det en udbrudsetape, og desværre også som forventet, når jeg kigger tilbage på denne Tour, blev det uden danskere i det afgørende udbrud, siger Michael Rasmussen, Ekstra Bladets cykelsportskommentator.

Ude af billedet

Med 50 kilometer til mål var Jonas Vingegaard den eneste dansker, der fortsat tiltrak sig opmærksomhed på grund af sin placering på løbets samlede tredjeplads. De potentielle danske etapevindere var ude af billedet.

- Jeg er bange for, at det her var det tætteste, vi kommer en dansk etapesejr i dette års Tour, siger Rasmussen, som mener, at Vingegaard ikke vil kunne slå storfavoritten Tadej Pogacar i en direkte duel i bjergene, hvorfor en etapesejr til den jyske bjergrytter er usandsynlig.

Han skal i stedet kæmpe for sin podieplacering, og det var ærgerligt at se, at Jumbo-Visma forsømte en oplagt mulighed for at køre Richard Carapaz (Ineos), som er kun ét sekund efter Vingegaard, længere væk fra podiet, siger Rasmussen.

Endte i forældrespurt

- Set med danske øjne var der var for mange spildte chancer på denne etape. Hvor var Valgren, Cort og Fuglsang, som godt kunne have vundet sådan en etape?

- Og hvorfor trykkede Jumbo-Visma ikke til, da Carapaz på den sidste kategori 4-stigning syntes at hænge lidt? Havde holdet været klar med Wout van Aert, Sepp Kuss og Jonas, så kunne de have smidt Carapaz helt af, siger Rasmussen.

- I stedet endte det hele det hele i en forældrespurt til stregen længe efter, at Patrick Konrad havde fuldført sit mesterstykke med en solosejr i Saint-Gaudens.

Rasmussens top

Patrick Konrad, selvfølgelig. Tredje gang var lykkens gang for den østrigske mester, som to gange før havde siddet i det afgørende udbrud sammen med etapevinderen. Han har taget ved lære af først Matej Mohoric og siden Bauke Mollema, som kørte fra udbruddet langt udefra og vandt. Den taktik overtog Konrad og kørte af sted 37 km fra stregen i Saint-Gaudens. Han var afgjort stærkeste mand og blev en fortjent vinder.

Rasmussens flop

Danskerne. Allerede før Touren udpegede jeg 16. etape til at være en danskeretape, og jeg pegede specifikt på Asgreen som en rytter, der kunne gøre en forskel i det terræn. Men igen var der ingen af danskerne, der var i stand til at gøre en forskel. De gjorde forsøget, og det var da godt, men de blev sat med 50 kilometer til mål, så det var skønne spildte kræfter.

