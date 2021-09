Dansk hold i verdensklasse

LEUVEN (Ekstra Bladet): Fodboldlegenden Morten Olsen ville kalde ham ‘polyvalent’. Andre ville sammenligne ham med en schweizerkniv. Et stykke multiværktøj. Alsidig, kløgtig og frem for alt eksplosivt kraftfuld.

Flamlænderen Wout van Aert kan det hele og topper de fleste mediers liste over favoritter i det VM-løb, som søndag afvikles på hans hjemegn. 27-årige Van Aert er født i Herentals, knapt 40 kilometer øst for startbyen Antwerpen.

- Van Aert er en enestående cykelrytter, og når man ser, at han lige er blevet nummer to på VM-enkeltstarten og forinden vandt fire af otte etaper og den samlede sejr i Tour of Britain, så ved man, at han er parat søndag, siger Ekstra Bladets cykelsportskommentator, Michael Rasmussen.

Wout van Aert ved det belgiske landsholds VM-pressemøde fredag. Foto: Dirk Waem / Belga / AFP / Belgium Out / Ritzau Scanpix

I årets Tour de France vandt Wout van Aert tre etaper. Først en udmarvende bjergetape hen over Mont Ventoux, så en enkeltstart og til sidst den mest prestigefyldte sprinteretape i cykelsporten, nemlig opgøret på pragtboulevarden Champs Élysées i Paris.

Så kan man tale om en alsidig rytter. Læg dertil sejre i klassikerne Gent-Wevelgem og Amstel Gold Race og podieplaceringer i Milano-Sanremo og Tirreno-Adriatico. Og så er han også belgisk mester og blev nummer to i OL-landevejsløbet.

- Han er kæmpe favorit søndag i Flandern, og det betyder, at belgierne kommer til at tage det tunge læs i løbet, siger Rasmussen.

- Det er til Danmarks fordel, for det betyder, at holdet ikke behøver tage ansvar for at køre udbrud ind og dermed kan slippe af sted med at køre med mange kaptajner, som kan spilles ud, når der er behov.

- Mand til mand kommer danskerne til kort over for Van Aert og hollænderen Mathieu van der Poel, men med så mange stærke folk i rødt og hvidt er der god mulighed for, at danskerne kan sidde i overtal til sidst, siger Rasmussen.

- Det ser godt ud for Danmark i det her løb. Så godt faktisk, at det vil være en skuffelse, hvis ikke holdet kører en medalje hjem.

Rasmussens favoritter:

****** Wout van Aert (27 år), Belgien

***** Mathieu van der Poel (26 år), Holland

**** Mads Pedersen (25 år), Danmark

*** Matej Mohoric (26 år), Slovenien

** Tom Pidcock (22 år), Storbritannien

* Kasper Asgreen (26 år), Danmark

Rasmussen om danskerne:

Mads Pedersen og Kasper Asgreen. Foto: Ernst van Norde.

Mads Pedersen, 25 år

- Han er den eneste, der ved, hvordan man vinder et VM, og han meldes i absolut topform. Det ser dog ud til, at årets løb køres under nogle andre vejrmæssige betingelser end i Yorkshire, da han blev mester. Han elsker at køre i dårligt vejr, men det får han ikke i år.

Kasper Asgreen, 26 år

- VM køres i terræn, som i dén grad er velkendt for Kasper Asgreen, som på fornem vis har demonstreret, at han føler sig hjemme på de flamske landeveje. Han kan holde til distancen og skal satse på at køre alene langt udefra. Vinderen af Flandern Rundt kan også ende som verdensmester.

Mikkel Bjerg (tv) og Magnus Cort. Foto: Ernst van Norde.

Mikkel Bjerg, 22 år

- Efter et flot Tour de France, hvor han hjalp Tadej Pogacar til sejren, har han ikke imponeret, og han er selvskrevet til en rolle som arbejdsmand på VM-holdet. Han skal tage vind for de andre de første 200 kilometer, og så kan han køre i boks.

Magnus Cort, 28 år

- Han er kommet flyvende ud af Vueltaen med tre etapesejre, så han er klar. Ruten er dog næsten for nem for ham, for han vil gerne have en rute, der er lidt hårdere end den, der er på programmet i Flandern i år.

Michael Valgren, 29 år

- Med sine to sejre i Italien kort før VM beviste Valgren, at han har fundet VM-formen. Han er om nogen mesterskabsrytter, som bare altid er god i de altid lange VM-løb. Han bliver uden tvivl en af de vigtige ryttere på det danske landshold.

Landstræner Anders Lund, Andreas Kron, Mads Pedersen, Mads Würtz Schmidt, Kasper Asgreen, Magnus Cort, Mikkel Honoré, Michael Valgren og Mikkel Bjerg. Foto: Ernst van Norde.

Andreas Kron, 23 år

- Distancen på 268 kilometer er en ubekendt faktor for Kron, som aldrig har kørt et løb på dette niveau, som var længere end 210 kilometer. Selv om han er i fin form, når han aldrig en topplacering i dette løb, så han skal bruges tidligt i løbet som hjælperytter.

Mikkel Honoré, 24 år

- Han har vundet et par løb, men står tit i skyggen af mange dygtige holdkammerater på Quick-Step. Han har kørt med i mange finaler og er en dansk outsider til VM-titlen i år. Han vil typisk komme til kort i en spurt, så han skal køre alene hjem, hvis det skal lykkes.

Mads Würtz Schmidt, 27 år

- En af de sidst udtagne og en af de tre, der skal agere hjælperytter hele vejen igennem. Han har aldrig vist, at han er mand for at køre med i finalen i løb på 270 kilometer, så hans opgave er at sikre, at kaptajnerne kommer lettest muligt gennem de første 180 kilometer.