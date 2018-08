Dansk jubel: Hjælper favorit til Vuelta-sejr

Med stor dansk hjælp sikrede italieneren Elia Viviani (Quick-Step) sig sejren på 3. etape af grand tour-cykelløbet Vuelta a España.

Undervejs arbejdede Kasper Asgreen hårdt for at få løbet til at ende i en massespurt. Det lykkedes, og i spurten var det så Michael Mørkøv, der sikrede Viviani en perfekt position, så italieneren kunne trampe sig til sejren.

Selv om et udbrud havde været afsted indtil seks kilometer før mål, følte Michael Mørkøv hele tiden, at Quick-Step-holdet havde etapen under kontrol.

- Det var fantastisk. Det var en hård etape, men vi havde etapen under fuld kontrol. Kasper Asgreen leverede et stort stykke arbejde undervejs, siger han til TV2 Sport.

Viviani i den italienske mestertrøje, og han har også vundet OL-guld og EM-guld på bane. Foto: All OVer

Aquí en Arroyo de la Miel estamos muy a tope con Mørkøv y Asgreen. pic.twitter.com/7GNQKanhTF — Manolo García (@manoletusgarcia) 27. august 2018

Endnu en dag på kontoret for Mørkøv....verdensklasse..

Champ champ champ... #vildvuelta — Hampåcykel (@Carped666) 27. august 2018

På opløbsstrækningen var Mørkøv den eneste, der ikke selv skulle sprinte om sejren, men skulle koncentrere sig om at hjælpe Viviani.

- Jeg er bedst til at køre en frem til sidst, når der er udskilning blandt sprinterne, og der ikke er så mange med. Jeg var den eneste, der kørte "lead out", siger Mørkøv til TV2 Sport.

Med en etapeprofil, der først bød på to kategoriserede stigninger og siden en noget fladere sidste tredjedel af etapen, var det på forhånd en etape, hvor et udbrud ville have mulighed for at stække feltet.

Et udbrud kom da også afsted tidligt, men blev holdt i kort snor af hovedfeltet.

Her sad den danske grand tour-debutant Kasper Asgreen (Quick-Step) og arbejdede hårdt for at holde tempoet højt.

Asgreens mission var at sørge for, at etapesejren skulle afgøres i en spurt, og missionen lykkedes.

Ottemandsudbruddet i front blev mere og mere decimeret, som målet nærmede sig.

Bora-Hansgrohe-udbryderen Lukas Pöstlberger gik solo og kæmpede til det sidste for at kuppe sejren fra sprinterholdene, men også han måtte kapitulere, da han blev hentet seks kilometer før mål.

Her trådte Mørkøv så i karakter, og så endte holdkammeraten Viviani med at tage sejren foran Giacomo Nizzolo (Trek-Segafredo) og Peter Sagan (Bora-Hansgrohe).

I den samlede stilling er det fortsat 2014-verdensmesteren Michal Kwiatkowski (Sky), der er i front.

Se også: Rørende billede: Armstrong kommer Ullrich til undsætning

Se også: Kyllingen ikke optimist på Danmark vegne