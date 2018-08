Dansk kæmpe-talent får gylden mulighed: Skifter til Tour-storhold

Det danske cykeltalent Jonas Vingegaard skal fremover køre for LottoNL-Jumbo.

Den 21-årige dansker har indgået en toårig aftale med det hollandske World Tour-hold.

- Vi har en ambition om at have verdens bedste talenter på vores hold.

- Vi tror på, at han har en lys fremtid. Som alle andre af vores talenter får han en langsigtet udviklingsplan, og vi vil guide ham intensivt, siger sportsdirektør Merijn Zeeman i en pressemeddelelse.

Dermed forlader den dygtige klatrer kontinentalholdet Team Coloquick.

- Jeg ser virkelig frem til at fortsætte min udvikling på et professionelt hold. LottoNL-Jumbo er det rigtige for mig, fordi de fokuserer på processen og ikke kun resultaterne, siger Vingegaard.

Det danske talent har kørt for Team Coloquick gennem de seneste tre sæsoner.

Det fremgår ikke af pressemeddelelsen, hvornår den toårige aftale med LottoNL-Jumbo træder i kraft.

Se også: Så meget scorede holdene i Touren

Se også: Fuglsang efter skuffelse: - Måske en uge på sofaen kan gøre noget