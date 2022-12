Dansk kæmpetalent scorer ny kontrakt

Næste år træder endnu en talentfuld dansker op på cykelsportens største scene. Tobias Lund Andresen har skrevet WorldTour-kontrakt med DSM.

Det 20-årige danske stortalent var en af verdens mest succesfulde junior-ryttere, og efter to sæsoner på DSM’s udviklingshold træder han nu op på førsteholdet.

Til Ekstra Bladet fortæller den unge cykelrytter, der til dagligt bor i Københavnsområdet, at han mest af alt er lykkelig over, at han nu kan leve af at gøre det, han elsker:

- Nu kan jeg leve af min hobby. Cykling har altid været det, jeg har lavet ved siden af det nederen som at gå i skole, hvor man er træt og bare gerne vil hjem og træne.

- Mine venner siger, det er et arbejde, men det føler jeg slet ikke, det er. Jeg synes, jeg er heldig, at jeg kan få lov til at leve af det, jeg elsker. Jeg kender for eksempel ikke mange, der glæder sig til at komme tilbage på arbejde, når de er på ferie.

Nyheden om, at han skulle være WorldTour-rytter, blev allerede overleveret til stortalentet i sommer under etapeløbet Belgien Rundt på en overvældende men rar måde.

- Efter jeg havde kørt enkeltstarten, kom min agent Ken Sommer over sammen med Andy (Andreas Stauff, også agent red.). Jeg vidste ikke, de var der. De trak mig til side og spurgte, om jeg ville være professionel. Jeg prøvede ikke at reagere for meget, for det skulle jo helst være hemmeligt, så jeg prøvede at spille cool, men jeg blev meget glad. Jeg kan stadig ikke helt tro det.

- Jeg ringede til mine forældre bagefter. De var til koncert og var lidt fulde. Så jeg fik en rigtig god reaktion.

Vindermentalitet i verdensklasse

I sine to år på DSM’s udviklingshold har Lund Andresen bevaret sin sejrslyst fra juniortiden – hvor han var en af verdens bedste – da han ofte har fået lov til at køre efter resultater i både etape- og endagsløb.

Spurgt direkte ind til det viser danskeren da også, at han stadig har et velplejet vinderinstinkt, da han håber på at kunne tage sin første sejr for WorldTour-holdet allerede i sin første sæson som professionel.

- Jeg tror på, det er muligt at vinde et løb. Det er farligt at sige, og det kan være en urealistisk forventning, men jeg er nødt til at tro på det. Det er sådan, jeg er: Det er vigtigt for mig at tro på, jeg kan vinde.

Lund Andresens selvtillid kan forveksles med arrogance, men for ham handler det snarere om, at mentaliteten hjælper ham i finalerne i de cykelløb, han drømmer om at vinde i fremtiden.

- Jeg sad i en spurt imod Jasper Phillipsen (Alpecin-Fenix) i år og tænkte: 'Den har jeg!', selvom det har jeg nok ikke. Når jeg sidder i finalen, så er alle i mit hoved dårligere end mig. Det er sådan, det fungerer for mig. Jeg skubber lidt ekstra, når jeg tænker, at 'jeg er bedre end dig', imens jeg sidder og skubber med Stefan Küng (Groupama-FDJ). Den mentalitet hjælper mig.

Godt at de utilfredse forlader DSM-skuden

Presset kommer dog kun indefra - og ikke fra DSM-holdet, der er kendt som en af de helt store talentfabrikker på WorldTouren, men også i de senere år har haft problemer med ryttere, der ikke har kunnet forlige sig med holdets principper og metoder.

Lund Andresen mener dog, at holdet efter denne sæson står et godt sted, hvor de ryttere, der gerne ville væk, er blevet sendt afsted.

- Det er godt for holdet generelt, at dem, der vil væk, kommer væk. Der sker noget med mentaliteten lige nu, som er rigtig godt. Det gennemsyrer hele holdet; ryttere såvel som stab. Nu har vi været igennem nogle år, hvor der har været folk på holdet, som gerne ville væk, men nu er alle glade for at være her.

Iblandt de ryttere, der skifter væk fra DSM i år, er bl.a. danskerne Asbjørn og Søren Kragh Andersen samt Casper Pedersen. Førstnævnte indstiller karrieren, mens de to andre skifter til henholdsvis Alpecin-Fenix og Quick-Step.

Lund Andresen bliver dog ikke ene dansker på DSM, der også har banestjernen Frederik Rodenberg på kontrakt næste år.