Dansk klasse i eventyrlig finale

Både Mads Pedersen, Søren Kragh Andersen og Michael Valgren sad med vindermuligheder i finalen af dette års Milano-Sanremo - men begge måtte i den absolutte finale af det store løb strække våben for slovenske Matej Mohoric, der tog chancen og angreb på den afsluttende nedkørsel og akkurat holdt til mål.

Det var dog ved at gå galt for Bahrain-Victorious-rytteren i allersidste sving med knap en kilometer til mål, da han tabte kæden, men med en ekvilibristisk manøvre fik han den på igen og kunne lige akkurat træde sig til sejr på Via Roma i Sanremo.

Bag ham ærgrede en enligt jagtende Anthony Turgis (Totalenergies) sig gul og blå over ikke at have fået kontakt, mens Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) vandt spurten i det stærkt reducerede favoritfelt, der også talte Mads Pedersen og Søren Kragh Andersen, der blev henholdsvis sekser og syver.

De formåede sammen med Michael Valgren (EF Education) at sidde med op over den afsluttende stigning, Poggio, hvor den flyvende Tadej Pogacar først fik sit UAE-hold til at sætte et dræbende tempo og derefter selv flere gange angreb.

Hen over toppen var der derfor flere fraktioner med en håndfuld ryttere i hver og på den efterfølgende nedkørsel kom der i første omgang samling, inden Matej Mohoric i ren opvisningsstil demonstrerede kunsten at køre nedad.

Sloveneren, der i sin tid fintunede den nu forbudte nedkørsels-teknik, hvor rytteren sidder på skrårøret, skare de fleste hjørner så skarpt, at han flere gange var tæt på at styrte. Men med en eksperts finesse holdt han sig på cyklen og kunne altså holde de jagtende ryttere stangen på de 2,2 km flad vej ind til mål.

Søren Kragh Andersen var tæt på at slippe afsted fra favoritterne med et kraftfuldt angreb i finalen. Foto: Claus Bonnerup

Søren Kragh Andersen var ellers tæt på at rive sig løs på den sidste kilometer mod toppen af Poggio, hvor han satte et effektfuldt angreb ind. Tre ryttere kunne i første omgang følge med, mens Mads Pedersen bag dem bevarede det kølige overblik og holdt sig på hjul af dem, der optog forfølgelsen, så han ville kunne gøre en forskel i en sprint.

Michael Valgren slap de forreste på nedkørslen og tog ingen chancer, så han kom i mål som nummer 25.

Den sidste dansker i løbet, Mikkel Honoré (QuickStep-Alpha Vinyl), styrtede undervejs i løbet og kom derfor aldrig til at spille en rolle. Han sluttede på en 38.-plads i hovedfeltet.