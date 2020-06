Dansk klatrer tæt på Touren: - Jeg er lidt nervøs

Niklas Eg er en del af Trek-Segafredos bruttotrup til Tour de France med gode muligheder for Tour-debut til den danske klatrer

2020 er et mærkeligt år for cykelsporten, hvor sæsonen bliver vanvittigt komprimeret, når den for alvor bliver skudt i gang midt i juli.

Det kan også blive et gennembrudsår for 25-årige Niklas Eg. Fredag meldte Trek-Segafredo nemlig ud, at den danske klatrer er del af den ni mand store bruttotrup til Tour de France. En trup, der også omfatter verdensmester Mads Pedersen, der dog regnes som sikker deltager.

Men Eg er ikke langt fra. For blot en enkelt rytter skal sies fra, og oddsene for en Tour-debut til Eg er således ganske gode - selv om han næsten ikke tør tro på det selv.

- Der er nok en håndfuld ryttere, der er sikre, og så går vi andre og drømmer om de sidste pladser. Det bliver spændende at se, hvordan det ender.

- Det gør mig sgu lidt nervøs. Det giver lige lidt ekstra spænding. Man vil gerne grave lidt ekstra dybt til træning og være klar. Det er en stor motivationsfaktor.

Det ypperste

- Lige nu er jeg meget splittet og tænker, at det er 50/50, siger Niklas Eg til Ekstra Bladet.

- At være til Touren er det ypperste i cykelsporten, og hver gang nogen spørger mig, om jeg har kørt Tour de France, der har jeg pænt måttet svare nej.

- Så det er det, jeg brænder for, og jeg lægger p.t. al min energi i at være så skarp som mulig, når sæsonen begynder, så jeg kan bevise, at det skal være mig, siger den danske bjergrytter.

Han skal sammen med det meste af Tour-truppen til de franske alper på træningslejr midt i juli, og derefter står den på en stribe franske optaktsløb med mange bjerge. Og det er her, han skal slå til, hvis drømmen om Tour de France skal gå i opfyldelse.

- Ja, det tænker jeg, at det er. Jeg skal holde mig til, være godt kørende og vise, at jeg kan hjælpe langt hen på etaperne i forhold til vores klassementryttere, Bauke (Mollema, red.) og Richie (Porte, red).

God fornemmelse

- Det er en hård Tour, og ruten har mange højdemeter. Så jeg håber, at det er en type som mig, de har brug for.

Lige nu træner han hjemme i Girona i Spanien, og han føler, at han trods alt har fået noget godt ud af coronapausen.

- Fornemmelsen er god. Og træningen, jeg kører lige for tiden, er af god kvalitet. Så jeg håber på, at jeg kan vende det til noget positivt og få noget ud af det på både kort og langt sigt.

- Jeg synes generelt, at jeg har flyttet mit niveau til denne sæson, og det er også derfor, at holdet giver mig den tillid at tage mig med i bruttotruppen. Bare det er et klap på skulderen, siger Niklas Eg.

Eg har været hos Trek-Segafredo siden 2018 og har tidligere kørt både Giro d'Italia og Vuelta a España for holdet.