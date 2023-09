Dansk cykling har nok aldrig stået et bedre sted end nu.

Og mere er på vej. Ved VM vandt stortalentet Albert Philipsen både linjeløbet og mountainbike-løbet for juniorer.

Den 16-årige dansker får god mulighed for at tage sin karriere til nye højder. Han har lavet en aftale med agentfirmaet A&J All Sports SA, der også har den dobbelte Tour de France-vinder Tadej Pogacar i stalden samt flere andre ryttere.

Følelser i klemme

Alberts far, Henrik Philipsen, forklarer til Ekstra Bladet, hvorfor de har valgt at lave en aftale med agenfirmaet.

- Som familie har vi givet ham de bedste udviklingsbetingelser hele tiden på hans præmisser. For at skabe den bedste platform for ham har vi sagt, at når der er noget, vi kan gøre godt, gør vi det. Når andre kan gøre det bedre, lader vi dem gøre det.

- Vi kan godt rådgive og vejlede Albert et langt stykke hen ad vejen som forældre, men vi har også en masse følelser i klemme.

- Der er masser, der har henvendt sig, efter han har vundet. De ringer i tide og utide, og det er jo en kæmpe kompliment, men det er også dejligt at få skåret det ind til benet. Vi mener, at Alex Carera kan noget og arbejder med hjertet på det rigtige sted, siger Henrik Philipsen.

Albert Philipsen kan gå en stor fremtid i møde. Foto: René Schütze

Agent glad for aftalen

Allerede tidligt på sommeren var der kontakt mellem A&J All Sports SA og familien Philipsen. Agent Alex Carera er naturligvis stærkt tilfreds med at kunne samarbejde med den danske komet.

- Efter VM holdt vi kontakten. Vi er meget glade for at kunne arbejde med det bedste talent i verden. Ikke kun på vejen, men også i andre discipliner, siger agent Alex Carera til Ekstra Bladet.

Albert Philipsen er resten af sæsonen på kontrakt hos Tsherning Cycling Academy.