Dansk landstræner skuffet: - Absolut ikke, hvad vi havde håbet

Danmark stillede til start med otte ryttere ved EM i linjeløb, men det endte med stor skuffelse i Skotland, og landstræner Anders Lund erkender, at indsatsen ikke var god nok

Otte danskere stillede til start, men seks af dem udgik, og ingen af de to tilbageværende ryttere og del i finalen.

Søndagens EM i linjeløb blev en stor skuffelse for Danmark, hvor Michael Mørkøv blev bedste mand på en 18. plads.

Det resultat stemte langt fra overens med forhåbningerne inden løbet, hvor der blev drømt om en dansk medalje på de skotske veje i Glasgow.

For Magnus Cort var en del af truppen, og med en Tour de France-etapesejr i bagagen var bornholmeren spået gode chancer for et topresultat.

Men langt, rodet og opslidende løb, der ar præget af uheld hos mange ryttere, kostede også den danske kaptajn. Han måtte ligesom en anden Tour-stjerne, Peter Sagan, træde ud af pedalerne, inden afgørelsen.

Tilbage står en skuffet dansk landstræner, som erkender, at det danske landshold ikke ramte vanligt niveau i Skotland.

- Helt overordnet var det ikke en god dag. Det var skuffende og absolut ikke, hvad vi havde håbet. Løbet var meget svært, men vi underpræsterede som hold og som nation, indrømmer landstræner Anders Lund overfor TV 2 Sport.

-.Man er kun repræsenteret i finalen med flere ryttere, når niveauet er helt på toppen, og det var det bare ikke, siger Lund.

Løbet i Glasgow blev vundet af italieneren Matteo Trentin, der vandt foran Mathieu van der Poel fra Holland og Wout van Aert fra Belgien. Sidstnævnte kørte bronzen hjem bare en uge efter, at han sikrede sig sejren i Danmark Rundt.

