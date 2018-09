Dansk magtdemonstration: Verdensmester efter kæmpe opvisning

Mikkel Bjerg har gjort det igen.

Den 19-årige dansker kan for anden gang i karrieren kalde sig U23-verdensmester i enkeltstart.

Den unge Hagens Berman Axeon-rytter var suveræn i Østrig, hvor han i strålende solskin var brandvarm fra første kilometer til målstregen.

Han vandt i tiden 32:31,05 og slog hollænderen Brent van Moer (Lotto Soudal) med 33 sekunder på de 27,8 kilometer. Danske Mathias Norsgaard Jørgensen (Riwal CeramicSpeed) overraskede samtidig stort ved at tage bronze.

Som regerende verdensmester havde Bjerg fordel af at starte sidst og kunne dermed lukrere på konkurrenternes tider.

På forhånd var det ventet, at amerikaneren Brandon McNulty (Rally Cycling) skulle udgøre den største trussel mod et dansk deja-vu fra forrige års triumf i Norge.

Men manden, der slog Bjerg ved junior-VM i 2016, var ikke i nærheden af at gøre det samme denne gang.

Allerede ved første mellemtid var der kæmpe forskel mellem de to største favoritter - og det i danskerens favør.

Da talienske Edoardo Affini (SEG Racing Academy), som på forhånd også var udset til en af de store guld-kandidater, samtidig heller ikke ramte dagen, så det langsomt mere og mere lovende ud på vejene omkring Innsbruck.

For den fine mellemtid viste sig ikke at være tegn på, at Bjerg havde lagt for hårdt ud.

Specialisten i denne disciplin forsatte således bare det tunge tråd, og da han bankede i pedalerne ind mod målstregen, stod det klart, at kampen mod uret og konkurrenterne ville ende med guld.

Forrige år vandt han med den største margin nogensinde til nummer to ved et U23-verdensmesterskab, og selv om forspringet ned til Brent van Moor denne gang var halveret sammenlignet med hullet til McNulty i 2017-udgaven i Norge, var der tale om en magtdemonstration.

En dansk bedrift, der i rødt og hvidt perspektiv kun blev endnu større af, at Mathias Norsgaard Jørgensen også leverede VM-varen med et watt-vanvid, som sikrede bronzemdaljen.

Ikke overraskende var det derfor også en euforisk dansk landstræner, som gjorde status, lige inden tonerne fra nationalsangen lød i Tirol-området.

- Jeg er meget glad og meget stolt. Et kæmpe tillykke til rytterne. Jeg kørte bag Mikkel, og han kørte helt vanvittig hurtigt, siger Anders Lund til norsk TV2.

- Hvis de (danske ryttere, red.) ramte deres normale niveau, ville de være med til at kæmpe om medaljerne, og det lykkedes i dag, siger landstræneren.

