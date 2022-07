Dansk megasucces: - Absolut fantastisk

Jonas Vingegaard er fuld af optimisme i den gule trøje og glæder sig over Mads Pedersens sejr, der sætter tyk streg under den massive danske Tour-succes

SAINT ETIÉNNE (Ekstra Bladet): Danskerfesten fortsætter i Tour de France.

Mads Pedersen tog den tredje danske triumf i årets udgave, alt imens Jonas Vingegaard kunne nyde sin anden dag i gult.

Og selv om de ikke kører på samme hold, var glæden ikke til at tage fejl af efter 13. etape, da løbets førende skulle sætte ord på, hvordan det er at være dansker i Tour-feltet netop nu.

- Det er absolut fantastisk med de tre danse etapesejre, og jeg er glad på Mads' vegne, at han vinder i dag. Det er altid stort at vinde en etape i Tour de France. Jeg vandt selv min første sejr den anden dag, og det var i hvert fald virkelig stort for mig, siger Vingegaard.

Jonas Vingegaard havde en noget roligere dag i feltet, end tilfældet var på Alpe d'Huez. Foto: Claus Bonnerup

Jumbo-Visma-kaptajnen fik en relativt rolig dag på kontoret, hvor det handlede om at holde sig til ved fronten - og ikke mindst fri for uheld.

Udbruddet fik lov at køre, og denne gang lod det hollandske mandskab andre om at prøve på at trække det i land.

- Vi ønskede at spare alt den energi, vi kunne komme til, og derfor lagde vi ikke kræfter i at hente udbruddet, siger Vingegaard.

Han lægger ikke skjul på, at det igen var en dejlig fornnemelse at køre rundt i gult. Anden gang var således også lykkens gang.

- Begge dage nød jeg det. Det har været superfedt indtil videre. Jeg ønsker bare at nyde det, og det gør jeg hver dag. Jeg vil kæmpe for at beholde den hver eneste dag, fortæller løbets førende.

Lørdag venter der Vingegaard en - på papiret - noget vanskeligere opgave, da der er etapemål på den brutale finalestigning i Ménde.

