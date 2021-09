Dansk mester får VM-plads

Der blev også plads til den danske mester blandt de otte ryttere, som skal repræsentere Danmark i linjeløbet ved VM, der køres 26. september i Belgien.

Mads Würtz Schmidt er således en af de tre ryttere, som landstræner Anders Lund mandag har udtaget til det otte mand store hold. Andreas Kron og Mikkel Bjerg er de to sidste ryttere.

Det oplyser Danmarks Cykle Union (DCU) i en pressemeddelelse.

I forvejen var Kasper Asgreen, Magnus Cort, Mikkel Honoré, Michael Valgren og Mads Pedersen udtaget til holdet.

Mikkel Bjerg får også lov til at stille op på VM-enkeltstarten ligesom Kasper Asgreen.

- Holdet er nu komplet med udtagelsen af de sidste tre ryttere, der alle har solide og offensive kvaliteter, siger Anders Lund i pressemeddelelsen.

Dansk cykelsport er inde i en gylden periode med historisk mange ryttere på højeste niveau. Og 2021 har budt på mange danske triumfer.

Derfor går Anders Lund også ind til VM med høje ambitioner for holdet.

- Opgaven bliver først og fremmest at få alt vores fyrværkeri til at flyve i samme retning, men også at bevare en jordforbindelse og en ydmyghed overfor et VM-løb, hvor vi selvsagt ikke er det eneste stærke hold.

- Men selv medregnet al realisme og ydmyghed er der stadig chance for en dansk verdensmester, det er med det mindset vi går ind i opgaven, siger han.

Mads Pedersen, som også er med på holdet i år, blev verdensmester i 2019. Han er stadig Danmarks eneste professionelle landevejsverdensmester for herrer nogensinde.

Ved det netop overståede EM i Italien stillede Danmark ikke op i linjeløbet. Asgreen og Bjerg deltog i enkeltstarten, hvor førstnævnte var stærkest med en syvendeplads.

- Selv om EM ikke var prangende, tror jeg at både Bjerg og Asgreen har mere i tanken og kan komme tættere på toppen til VM, lyder det fra Anders Lund.