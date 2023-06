Dansk mester helt amok: Det er så sindssygt!

Rebecca Koerner kørte solo de sidste 30 km og blev højst overraskende - også for hende selv - dansk mester

Rebecca Koerner var helt oppe og ringe, da hun søndag eftermiddag var blæst først over målstregen i linjeløbet ved DM i Aalborg.

- Det er virkelig sindssygt. Utroligt, kom det fra den danske mester, da Ekstra Bladet fangede hende.

- Det er fire år siden, jeg købte min første racercykel, og det er har været en helt vild udvikling, men der er så mange, der tror på mig, så jeg er så glad, sagde den 22-årige Uno-X-rytter, der tidligere har gjort sig som tårnspringer.

Hun kom med i udbruddet, der oparbejdede et forspring på mere end seks minutter på et tidspunkt, og da der restererede 30 km, kunne de andre ikke længere holde hendes tempo. Derfra oksede hun hjem alene.

- Jeg troede først på det nede i sidste sving. Og jeg var helt tom til sidst. Men jeg vidste, at når først vi kom ud på den anden side af 100 km, havde jeg et andet niveau. Jeg er vant til de lange løb, så jeg gav den bare gas, sagde hun.

Sejren er en overraskelse, hvis ikke sensation.

Cecilie Uttrup Ludwig lykønsker Koerner med sejren. Foto: Ernst van Norde

De tre forhåndsfavoritter, Amalie Dideriksen, Emma Norsgaard og Cecilie Uttrup Ludwig, sad og lurede på hinanden i feltet, og ingen syntes at ville tage de føringer, der skulle til for at hale udbruddet ind.

For Norsgaard, der forleden vandt enkeltstarten, var det en skuffelse.

- Det er flot kort af Rebecca. Og velfortjent. Selvfølgelig er det en skuffelse ikke at vinde. Sådan er det altid. Men linjeløbet er svært, og nede i feltet var der mange, der ikke ville arbejde. Det var primært mig og Cecilie, der skulle lukke hullet, sagde hun til Ekstra Bladet.

- Da vi så, at de havde fået et forspring på seks minutter, vidste vi, at løbet var kørt, sagde hun.