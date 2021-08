Dansk mester knust over exit: - Hvert eneste bump gjorde ondt

Natten til søndag viser Ekstra Bladet eksklusivt det store boksebrag fra Las Vegas, hvor Manny Pacquiao skal bokse for første gang i to år i en kamp for VM-bæltet. Få adgang her (Ekstra Bladet+).

Danmarksmester Mads Würtz Schmidt er knust over at forlade Vuelta a Espana allerede.

Det siger den 27-årige rytter fra Israel Start-Up Nation i en udtalelse på holdets Twitter-profil, efter at han på fredagens bjergrige 7. etape måtte udgå efter 30 kilometer på grund af følgevirkningerne fra et styrt to dage forinden.

- Jeg havde ikke nogen kræfter, og jeg har følt mig træt og døsig siden styrtet. Mine sår, især flængen omkring mit øre, har virkelig sat sine spor, og min hånd har heller ikke fået det bedre, siger Mads Würtz Schmidt.

Han tilføjer, at han på grund af sine skader på højre arm og hånd blandt andet havde svært ved at holde fast i styret på sin cykel på fredagens etape.

- Hvert eneste lille bump på vejen gjorde ondt, og jeg var nødt til at slippe styret for at lide mindre.

- Jeg kom til Vuelta a Espana med en masse motivation og store ambitioner. Styrt er en del af vores sport, men jeg er knust over at skulle hjem allerede, siger cykelrytteren.

Mads Würtz Schmidt var ikke den eneste rytter, der trak sig fra 7. etape.

Også bundrutinerede Alejandro Valverde (Movistar) måtte udgå efter et slemt styrt, der sendte den 41-årige spanier hjem med et brækket kraveben.

Det oplyser Movistar på Twitter.

Valverde var tydeligt tynget af gråd, da han forlod løbet, og spanieren skriver selv på Twitter, at han er skuffet over at måtte udgå.

- Det gør ondt at forlade Vuelta a Espana på denne måde efter bare en uge. Mange tak for de opmuntrende beskeder og den kærlighed, I sender til mig. Jeg sender al min styrke til mine kolleger fra Movistar resten af løbet, skriver Alejandro Valverde.

Fredagens benhårde etape blev vundet af australske Michael Storer.

Primoz Roglic (Jumbo-Visma) fører fortsat det samlede klassement.