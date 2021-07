Dansk mesterværk

Michael Mørkøv var både glad og stolt over den tredje etapesejr til Mark Cavendish - sprinten blev nemlig udført helt perfekt

VALENCE (Ekstra Bladet): Når cykelholdene inden hver etape lægger dagens taktik, lyder det enkelt. Det er bare fantastisk svært at føre ud i livet.

For Kasper Asgreen, Michael Mørkøv og Deceuninck-Quickstep er taktikken på de flade etaper at få sprinttoget kørt i stilling, så Mark Cavendish kan tage etapesejren.

Tirsdag var raketten igen sat op - og så indtraf mesterværket. Med stort dansk aftryk.

For i finalen tog Kasper Asgreen en gigantisk føring, der satte alle de andre hold i skak. Han overlod behændigt til italienske Davide Ballerini, der dirigerede toget gennem den sidste tekniske del, inden han overlod tøjlerne til Michael Mørkøv.

Den 36-årige dansker trådte til med 300 meter til mål og drev farten så højt op, at ingen kunne passere, inden han slog ud og lod Mark Cavendish fuldføre arbejdet.

En sprint til ug med kryds og slange, og Mørkøv var da også mere end tilfreds.

- Det var lige nøjagtig sådan, at vi planlagde finalen. Det sker måske 1 ud af 20 gange, at det lykkes på den måde.

- Vi så, at Cavendish havde stor selvtillid, og vi stolede på ham.

- Og da jeg lancerede min sprint, var jeg sikker på, at han ville vinde, fortæller Mørkøv.

Han jublede selv med bag Cavendish, men formåede alligevel at rulle ind på en femteplads. Og så afslørede han, at det ikke kun er den lynhurtige brite, der har pres på sine skuldre inden en sprinteretape:

- Han er en legende i sprinter-verdenen - den sprinter, der har vundet flest sejre. Og det er et stort pres for mig at køre sammen med ham.

- Men vi har gang i en fantastisk Tour, konstaterede Michael Mørkøv.

Mark Cavendish har nu vundet 33 etapesejre og er blot en enkelt gevinst fra at tangere Eddy Merckx' rekord.