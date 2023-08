Dansk nedtur: Cecilie Uttrup mister førertrøjen

Det lykkedes ikke for Cecilie Uttrup Ludwig at forsvare førertrøjen på 4. etape i Tour of Scandinavia, som var rykket fra de norske til de danske landeveje på lørdagens enkeltstart.

Cecilie Uttrup Ludwig havde et forspring på 12 sekunder inden enkeltstarten, men har nu 17 sekunder op til Annemiek van Vleuten, der overtog førertrøjen.

Enkeltstarten blev vundet af Grace Brown, der er holdkammerat med Cecilie Uttrup Ludwig på FDJ-holdet.

Den 31-årige australier var stærkest på den 16,5 kilometer lange enkeltstart i Herning i tiden 20 minutter og 36 sekunder.

Mest spænding var der om førertrøjen, som nu sidder på Annemiek van Vleuten.

Den 40-årige hollandske Movistar-rytter åd Cecilie Uttrup Ludwigs forspring bid for bid. Det kunne man aflæse på hver mellemtid, hvor danskeren mistede sekunder.

Annemiek van Vleuten blev treer på etapen, 23 sekunder efter vinderen.

Cecilie Uttrup Ludwig, der er forsvarende mester i løbet, blev nummer 17, 52 sekunder efter vinderen.

Danskeren, der kørte fra rampen som den sidste rytter, tabte 29 sekunder til Annemiek van Vleuten på etapen.

Emma Norsgaard, der er holdkammerat med Annemiek van Vleuten, blev nummer 14 på enkeltstarten, 50 sekunder efter vinderen.

Søndag slutter løbet med femte og sidste etape fra Middelfart til Haderslev.