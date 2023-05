Dansk nedtur: Mads Würtz udgår af Giro d'Italia

Rytterne falder som fluer ved Giro d'Italia i disse dage.

Tirsdag står det klart, at Mads Würtz Schmidt ikke stiller til start på 10. etape af årets første grand tour.

Hans hold, Israel-Premier Tech, skriver på Twitter, at den danske cykelrytter siden mandag ikke har haft det godt.

Umiddelbart er der dog ikke tale om coronavirus, som har fældet flere andre ryttere i de foregående dage. Mads Würtz Schmidt har således afleveret en negativ coronatest.

Det samme kan danskerens holdkammerat Domenico Pozzovivo ikke prale af. Italieneren er testet positiv og bliver trukket ud af løbet.

Det er ikke et krav, at man trækker sig fra et cykelløb, hvis man er testet positiv for coronavirus. Det er dermed op til holdene selv at vurdere, om smittede ryttere skal køre videre.

Tidligere tirsdag kom det frem, at Sven Erik Bystrøm (Intermarché) kører videre trods en positiv coronatest.

Mads Würtz Schmidt har under Giro d'Italia ikke gjort særlig meget væsen af sig. Hans bedste placering kom på 1. etape, hvor han sluttede som nummer 27 på en enkeltstart.

Sent søndag aften trak løbets førende rytter, belgieren Remco Evenepoel, sig ud af løbet, efter at han havde afleveret en positiv coronatest.

