Dansk nedtur - smider den gule trøje

Danske Jonas Vingegaard måtte fredag konstatere, at han mistede førertrøjen, da sidste etape i Polen Rundt var kørt.

Den 22-årige Jumbo-Visma-rytter overtog løbets førertrøje på 6. etape af World Tour-løbet torsdag, da han vandt bjergetapen.

Derfor gik Jonas Vingegaard ind til 7. etape på førstepladsen med fire sekunders forspring til Ineos-rytteren Pavel Sivakov, der endte med at løbe med den samlede sejr.

Jonas Vingegaard kunne ikke sidde med i de forreste grupper, da sidste etape skulle afgøres, og den blev vundet af Matej Mohoric (Bahrain-Merida), der kom alene i mål med flere grupper efter sig.

Fredag bød på endnu en bjergetape over 132,5 kilometer fra Bukovina Resort til Bukowina Tatrzańska.

Her måtte Vingegaard erkende, at kræfterne ikke holdt til en topplacering efter torsdagens etapesejr, hvilket ville have været karrierens absolutte højdepunkt indtil nu.

Polen Rundt har været overskygget af tragedien på 3. etape, hvor den 22-årige belgier Bjorg Lambrecht døde efter et styrt, da han slog hovedet ind i nogle betonrør i vejkanten.

Det betød, at 4. etape blev neutraliseret, men fra onsdag blev der igen kørt almindeligt cykelløb.

