Dansk OL-håb i karantæne: Træner på hospitalet

- Jeg kunne jo ikke smide min storebror ud af lejligheden, og så tilbød Hvidovre Hospital, at jeg kunne blive isoleret her. Jeg glæder mig til den 18. marts. Så bliver jeg løsladt!

Jimmi Therkelsen har haft sjovere hotelophold end den ’celle’, han lige nu er anbragt i. Den 28-årige BMX-rytter jagter kvalifikation til OL, men han misser på grund af corona 14 vigtige dage i sine forberedelser.

Søndag skulle han efter planen flyve til Houston for at træne på den bane, hvor VM køres i slutningen af maj – og hvor rytterne har sidste chance for at høste point i bestræbelserne på at komme til Tokyo.

Men han er ikke helt afskåret fra at træne.

Jeg har min BMX-cykel med inde på værelser. Jeg har spurtruller, håndvægte og foamruller og kan køre intervaller og spurte inde på værelset, så helt håbløst er det ikke.

Bliver atmosfæren ikke en anelse tæt…

- Jo, der bliver pænt fugtigt på ruderne, og da jeg kun har et sæt tøj med, er her også ved at være rigtigt hyggeligt. Jeg skal nok til at overveje, om jeg kan få vasket på en eller anden måde. Til gengæld er der jo ingen mennesker, der ser mig, fortæller Jimmi Therkelsen inde fra cykel-cellen.

Jimmi Therkelsen holder modet oppe, mens han spændt venter på løsladelsen 18. marts. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Maden bliver bragt til døren, personalet banker på og er naturligvis iført handsker og alt til faget hørende. Folk holder også pæn afstand til mig, og det er jo sådan, det skal være. Jeg er ikke smittet med corona, men det er jo heller ikke for sjov, jeg er her.

Det var et aflyst fly fra Porto til Frankfurt, der kostede en irriterende omvej omkring Hvidovre.

- Vi fløj mandag til København over Milano, og jeg kontaktede faktisk selv myndighederne onsdag formiddag for at tjekke, om der var et problem i det. De sagde nej – men samme aften blev jeg ringet op og bedt om at komme til Hvidovre. Det viste sig, at vi havde siddet tæt på en passager, der viste sig at være ramt.

Jimmi Therkelsen ligger foreløbig fint med i spillet om endelig at få en OL-billet.

Søndag skulle Jimmi være fløjet til Houston for at træne på VM-banen. I stedet må han give den gas på sin enestue i Hvidovre. Foto: Privatfoto

- Det er selvfølgelig super ærgerligt, jeg ikke får testet VM-banen. Men min plan A er fortsat at hente så mange point i tre world cup-weekender og i tre-fire andre løb, at jeg helst skulle være mere eller mindre sikker på OL, når vi kommer til VM.

- Det ser meget godt ud, men man ved selvfølgelig aldrig. Jeg har drømt om OL hele mit liv, og jeg var tæt på for fire år siden. Denne gang skal det helst lykkes, siger den 28-årige værktøjsmager, der normalt deler lejlighed på Amager med brormand og arbejder i Ringsted.

Hvordan havde du det torsdag, da corona for alvor indtog Danmark?

- Jeg så det på tv og tænker bare, at hvis disse tiltag er nødvendige, så kan jeg godt forstå det. Jeg har respekt for corona, og jeg ville virkelig have det dårligt, hvis jeg kom til at smitte nogen, fordi jeg var uforsigtig. Derfor har jeg valgt at gå i frivillig isolation, selv om det har store konsekvenser for mig.

OL-håb i corona-isolation på dansk hospital

Se også: Vild sport: Simone fik 13 knoglebrud på vej til OL

Se også: TV2-ekspert stopper: 'Jeg kommer sgu til at savne det'