Dansk OL-håb: Jeg er jo ikke tudsegammel

Det er surrealistisk pludselig at tage plads midt i verdenshistorien.

Sådan er oplevelsen for 26-årige Simone Tetsche Christensen, der allerhelst ville skrive historie ved jublende at knytte næverne øverst på medaljepodiet i Tokyo til sommer – men jyden ved udmærket også, at OL i dén grad er i farezonen.

- Jeg har netop siddet med nogle af veninderne og talt om, at om 40 år, når vi er blevet nogle gamle koner, sidder vi formentlig og husker tilbage på denne tid, da corona lammede en hel verden.

- Det er en ret syret tanke. Det er faktisk ret uhyggeligt. Heldigvis virker det til, at alle lande i verden efterhånden tager denne virus seriøst, siger Simone Tetsche Christensen.

Hun er BMX-rytter og et olympisk medaljehåb. Ligger pt nummer fire på den individuelle, rullende rangliste, der rækker et år tilbage som i tennis, og hun er reelt kvalificeret til Tokyo, da Danmark ligger nummer ni på den nationale rankingliste.

De 11 bedste nationer er sikret billetter til legene i Japan, som IOC stædigt fastholder, finder sted fuldstændig som planlagt. Selv uden nationspladsen, ligger hun individuelt så højt, at pladsen er hjemme.

Simone Tetsche Christensen tog i træningslejr op til de første World Cup-løb i Australien, da store dele af kontinentet stod i flammer. Da hun fløj hjem seks uger senere, var det med nyindkøbt maske, for da var coronaepidemien begyndt at eksplodere i Kina. (Privatfoto)

Det går heftigt for sig, når verdens bedste BMX-kørerne sætter samtlige knogler på spil. Her er Simone Tetsche Christensen i aktion under OL i Rio. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Simone Tetsche Christensen håber det bedste – men er mere i tvivl end OL-pingerne. Hun er medicinstuderende på orlov efter sin bachelor og ved, at fire måneder til et OL er kort tid midt i en coronapandemi.

- Det er jo en vild situation, verden er i. Det er jo ’spændende’ ikke mindst for en mediciner og kommende læge, hvis man kan sige det på den måde. Mange af mine venner fra universitetet i Aarhus har meldt sig for at hjælpe til, og det er jo fedt, at vi i Danmark har den mulighed, siger Simone Tetsche Christensen.

Simone skulle egentlig have været til Italien for at træne, men det togt blev heldigvis aflyst - og vejret i Schweiz har faktisk været fantastisk denne vinter. Også set fra en BMX-kørers synspunkt. Her er Simone iført bedstemors hjemmestrikkede sweater i de schweiziske alper. (Privatfoto)

Hun sidder selv i Schweiz på et kollegieværelse i Aigle tæt på UCI’s ’World Cycling Centre’, Rhone-floden og Genevesøen, hvor hun det sidste halvandet år har trænet benhårdt på at brage igennem ved OL i Tokyo.

Legene i Rio sluttede i en syndflod af tårer, da hun blev vædret ud af semifinalen og styrtede. Den slags kan man godt bruge som brændstof i det daglige slid fire år frem – og så vil det jo næsten være ubærligt, hvis OL ikke kan gennemføres.

Eller hvad?

- Jeg tør ikke sige, hvad er sker. Som atlet kan man ikke gøre andet end at forberede sig på den næste konkurrence, og det gør vi jo alle sammen. Vi træner det, vi kan og prøver at følge med i, hvad IOC, DCU, DIF og så videre melder ud. Jeg håber da, siger Simone Tetsche Christensen.

Klar til at fortsætte en sæson, hvor adskillige løb allerede er afslyst - og flere formentlig kommer til. (Privatfoto)

Simone Tetsche Christensen poserer foran Sleeman BMX Supercross Track i Brisbane, da sæsonen stadig var i gang. (Privatfoto)

Simone Tetsche Christensen var med til at teste den olympiske bane i efteråret, og dommen var klar: Den er bedre end den i Rio, men banen tager for meget fart ud af kørerne, hoppene er spidse, og svingene ikke supergode. Men OL-arrangørerne vil rette noget af det til, inden OL starter 24. juli - hvis coronapandemien da ikke slukker den olympiske flamme. Simone nåede selvfølgelig at løbe ind i en japansk tyfon ved den lejlighed. (Privatfoto)

- Nu har de tilsyneladende fået lidt ro på corona i Japan, og spredningen af virus er stoppet lidt – men det hjælper jo ikke så meget, hvis atleter fra resten af verden ikke kan rejse dertil. OL skal jo være for de bedste, og det vil da være ærgerligt, hvis halvdelen af eliten ikke kan komme, siger den 26-årige BMX-rytter.

- Heldigvis er jeg jo ikke tudsegammel, så jeg kan da godt vente et halvt eller et helt år, hvis det bliver nødvendigt at udsætte OL. Så finder DCU og jeg sikkert ud af det, siger Simone Tetsche Christensen.

Foreløbig er alle europæiske og World Tour-løb aflyst frem til starten af maj, og rumlerierne melder, at ranglisterne fra starten af marts bliver dem, man følger, når deltagerne til OL bliver udpeget. Hvis Tokyo og resten af verden altså bliver klar…

- På den led ser det fornuftigt ud, og jeg er glad for, at de sidste 18 måneders træning har båret frugt både fysisk og teknisk - ja faktisk på alle parametre. Det var jo derfor, jeg tog orlov fra studiet og flyttede herned. Jeg lever professionelt, jeg har ingen stress, færre skader og har bedre tid til at studere de små detaljer, siger Simone Tetsche Christensen.

- Men jeg savner mit studie og glæder mig til at skulle tilbage. Jeg er typen, der kan li’ at have travlt, og i starten hernede kedede jeg mig virkelig. Nu er jeg lidt nervøs for, at jeg er begyndt at synes, det er rart at kede sig…

Simone Tetsche Christensen måtte lige have et foto sammen med Rune Glifberg, som hun første gang mødte i et Playstation-spil. Foto: Tariq Mikkel Khan

Simone starstruck

Da Dansk Idrætsforbund kort før jul holdt mediedag med en kæmpe koloni af danske OL-håb, rendte Simone Tetsche Christensen ind i lidt af en overraskelse: Skateboarderen Rune Glifberg!

Den 45-årige veteran satser også på en OL-billet i skateboard, der er programsat som præsentations-idræt ved legene i Tokyo. Men københavneren har for længst sat dybe spor – også hjemme i Bjerringbro, hvor Simone kommer fra.

- Da min lillebror og jeg var små, spillede vi tit et playstation-spil, der hed Tony Hawk’s, og der var Rune jo en af de figurer, man kunne vælge. Det er da sygt nice. Overvej lige, hvor meget du har tjekket af på din to-do-liste i livet, når du har et playstationspil, hvor du er med. Jeg synes, det er megafedt, siger Simone Tetsche Christensen.

- Jeg opdagede så, at vi skulle være på hold sammen på Experimentarium før jul. Det var jo ekstra sjovt, at han var med, fordi han er noget ældre end de fleste. Det er ikke fordi, jeg går op i skateboard på den måde. Det er bare fedt, vi har en dansker med så langt fremme, siger Simone, der lige måtte have en selfie sammen med Rune Glifberg.

