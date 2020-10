Dansk profil spiller vigtig rolle

Efter onsdagens interessante bjergslag blandt klassementfavoritterne var torsdagens etape Vuelta a España en anderledes begivenhedsløs affære.

Spændingen på 9. etape kunne kortes ned til den afgørende massespurt, hvor ireren Sam Bennett (Quick-Step) var klart hurtigst og sikrede karrierens professionelle sejr nummer 50.

Samtidig var det også hans anden sejr i dette års Vuelta, da han også vandt på 4. etape i sidste uge.

Sam Bennett ses her juble efter løbets fjerde etape. Foto: Ander Gillenea/Ritzau Scanpix

Michael Mørkøv var som ofte før med til at køre Bennett frem i spurten.

Danske Magnus Cort (EF) ville også lege med i spurten, men han kom ikke til at spille nogen rolle og blev nummer 13, fem pladser foran Mørkøv.

På forhånd indbød den 157,7 kilometer flade etape til en massespurt, og efterhånden som etapen skred frem, syntes det da også uundgåeligt.

Godt nok sad en gruppe på to ryttere ude foran, men de blev holdt i så kort snor af feltet, at det ikke var realistisk, at de ville holde til mål. Med lidt over 20 kilometer tilbage var feltet da også samlet igen.

Det svære valg: Skal du vælge alle sprinterne?

Sidevind virkede som den største potentielle fare for en massespurt, men vinden var ikke kraftig nok til at lave nævneværdig ravage i det nordlige Spanien.

I den samlede stilling fører ecuadorianeren Richard Carapaz (Ineos) fortsat foran Primoz Roglic (Jumbo-Visma) og Dan Martin (Israel Start-Up Nation).

Vueltaen fortsætter torsdag med kun en marginalt mere kuperet etape. Her skal rytterne tilbagelægge 185 kilometer før målstregen i Suances.

Lørdag og søndag skal rytterne til gengæld til at køre mere opad igen.

