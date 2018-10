Dansk rytter rystet efter mystisk forsvinden: - Det løber en koldt ned ad ryggen

Mandag aften kom det frem, at Trek Segafredo-sportsdirektøren Steven de Jongh var blevet fundet i live efter at have været forsvundet i mere end ni timer.

Hollænderen skulle ud på sin daglige cykeltur, men da han ikke vendte tilbage som aftalt, begyndte alarmklokkerne at ringe.

En eftersøgning blev iværksat, og folk i og omkring cykelmiljøet gisnede om det værst tænkelige.

En af dem var den danske Trek Segafredo-rytter Niklas Eg, som har sin daglige gang sammen med de Jongh.

- Jeg synes, at det kom tæt nok på, fortæller han til Ekstra Bladet og uddyber:

- Nu var Steven med i Italien, hvor vi afsluttede sæsonen, så det var ikke andet end et par døgn siden, jeg sidst havde set ham. Man frygtede det værste. Jeg er virkelig glad for, at han er kommet hjem i relativt god behold. Man hører jo tit historier, hvor udfaldet er meget værre.

Artiklen fortsætter under billedet.



Eg fortæller endvidere, at han modtog beskeden om, at de Jongh var meldt savnet i en fælleschat med sine øvrige rytterkollegaer.

- Den generelle reaktion for os ryttere var, at vi næsten ikke kunne tro det. Det løber bare en koldt ned ad ryggen. Det er tilfælde som det her, som gør, at man kommer til at tænke på, at der kan ske uheld for en selv, fortæller Trek Segafredo-rytteren.

'Man mente, det var en flugtbillist'

Også den danske Quick Step Floors-sportsdirektør, Brian Holm, havde bange anelser, da han hørte, at kollegaen ikke var hjemvendt som aftalt.

- Jeg vidste godt, at noget var galt. Om det var en bjørn eller en flugtbillist. I vores alder ved man, hvor lang tid træningsturene tager. Jeg har efterhånden set nogle ting, så man kan puste ud, da han bliver fundet i live, fortæller han og påpeger de Jonghs passion for de tohjulede:

- Når han har været forsvundet i fire til fem timer, er det gerne noget møg. Specielt med Steven – han er vild. Når vi rejser, kører han altid ud klokken seks – om det så sner eller regner. Han er imponerende.

Artiklen fortsætter under billedet.



Brian Holm (th) vidste, at noget var galt, da Steven de Jongh (im) ikke vendte hjem til aftalt tid. Foto Nils Meilvang / Ritzau Scanpix

Trek Segafredo meddelte mandag aften, at de Jongh havde pådraget sig en hjernerystelse men var sluppet uden brækkede knogler og andre seriøse skader.

Ydermere skrev de, at de øvrige omstændigheder omkring styrtet endnu er uklare. Brian Holm har dog fået en mere detaljeret forklaring:

- Manageren fra Trek ringer om eftermiddagen og siger, at han er fundet i live, og at det hele så fornuftigt ud. Der var nogle bremsespor, og man mente, at det var en flugtbillist, der havde ramt ham.

Holm peger på, at han som professionel aldrig selv tænkte på, at uheld kunne ramme, men at tankerne i dag godt kan strejfe ham.

- Jeg må erkende, at jeg godt kan blive lidt nervøs, når min søn og hans venner kører. Jeg tror, at det er alderen, der er ved at indhente mig, siger han.

Tirsdag eftermiddag meddelte Trek Segafredo, at de Jongh er blevet udskrevet fra hospitalet, og at han stadig er meget påvirket af situationen.

