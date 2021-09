Dansk rytter styrter på vej mod VM-medalje

Det trak op til den tredje danske medalje ved VM i cykling, da juniorerne fredag kørte deres linjeløb i Belgien, men et uheld kom i vejen.

Med seks kilometer tilbage sad den stærkt kørende Simon Dalby med tilsyneladende gode ben i frontgruppen, men så var danskeren involveret i et styrt, der sendte ham i asfalten og ud af medaljeræset.

I stedet gik sejren til norske Per Strand Hagenes, der kørte alene over målstregen.

Forinden havde Simon Dalby vist sig godt frem. En gruppe på fem ryttere med blandt andre to franskmænd havde skabt et hul på lidt mere end ti sekunder, og det så ud til, at kvintetten kunne holde hjem.

Men Simon Dalby ville det anderledes. Ene man gik han på jagt for at lukke hullet, og det lykkedes danskeren at øge frontgruppen til seks ryttere med 14 kilometer tilbage.

Kort efter kom også Per Strand Hagenes op til de forreste, og mens Dalby mistede medaljechancen med sit styrt, kørte Hagenes fra alt og alle og vandt suverænt med 19 sekunder til nærmeste konkurrent.

Sølv og bronze gik til henholdsvis Frankrig og Estland. Der var ingen danskere blandt de bedste.

Danmark vandt tidligere ved VM guld i juniorernes enkeltstart ved Gustav Wang, mens Johan Price-Pejtersen gjorde det samme i enkeltstarten for U23-ryttere.

Fredag eftermiddag kører U23-herrerne deres linjeløb.