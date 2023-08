Dansk skuffelse i Glasgow

Den dynamiske duo kunne ikke gentage succesen fra fordums tid.

Lasse Normann Leth og Michael Mørkov sluttede femmer i parløb ved VM i Glasgow, og dermed blev det ikke til et gyldent gensyn for det danske guldpar. Løbets vinder blev Holland, hvor Jan Willem van Schip og Yoeri Havik tog sejren foran Storbritannien og New Zealand.

Efter løbet var det et tydeligt skuffet makkerpar, der gjorde skuffende status over en femteplads i en disciplin, de mestrer normalt.

- Jamen vi er mega skuffede.

- Jeg følte vi kunne blive verdensmester med to omgange til mål

- Vi kommer bare ind i en lidt for dårlig position, så kunne vi ikke spurte med

- Men vi var så tæt på, som vi kunne komme, fortæller en tydelig rørt Michael Mørkov til TV2 efter løbet.

Der var ellers lagt i kakkelovnen til en femte guldmedalje for de danske guldfavoritter, men desværre lykkes det ikke makkerparret at komme i den rigtige position til at ramme den sidste spurt mod de gyldne ekstrapoint, der var på spil til sidst.

- Jeg sætter Michael i en rigtig dårlig position til den sidste spurt, siger Lasse Normann til TV2.

- Jeg tog den forkerte beslutning og havner lidt på oversiden og hænger Michael lidt til tørre.

Før aftenens femteplads i Glasgow var det ellers blevet til guld ved EM i 2019, VM i 2020, OL i 2021 og ved VM i 2021.

De forsvarende olympiske mestre var splittet op ved VM i fjor, her kom Michael Mørkov med sin nye partner, Niklas Larsen, på en skuffende 11.-plads.