Dansk stjerne blander sig i toppen

Cykelrytteren Jonas Vingegaard fortsatte torsdag sin imponerende kørsel i 2021 med endnu et topresultat.

På 4. etape af World Tour-løbet Baskerlandet Rundt blev Jumbo-Vismas danske klatrer nummer fire, da han kom til mål med en flok medudbrydere.

Astanas Ion Izagirre var hurtigst i spurten i målbyen Hondarribia foran Pello Bilbao fra Bahrain Victorious og Brandon McNulty fra UAE Emirates.

Selv om danskeren missede sin femte sejr i sæsonen, kan han glæde sig over, at han tager et spring opad i klassementet.

Her ligger han nu nummer tre og er placeret lige efter sin holdkaptajn, Primoz Roglic. Roglic sad ligesom landsmanden Tadej Pogacar i en forfølgergruppe, der var 49 sekunder efter de forreste.

Pogacar røg selv ned på femtepladsen, men kunne glæde sig over, at holdkammeraten McNulty nu fører samlet med 23 sekunder ned til Roglic. Vingegaard er yderligere fem sekunder efter.

Vingegaard har fået en fænomenal sæsonstart og så igen stærk ud på torsdagens etape.

På den afsluttende stigning rev han sig løs fra de øvrige favoritter sammen med Izagirre, Bilbao, McNulty, Emanuel Buchmann og Esteban Chaves.

De fik hurtigt opbygget et forspring på næsten et minut, og med Vingegaards seneste resultater in mente måtte han regnes som en af favoritterne.

I spurten blev han dog aldrig en faktor, og i stedet vandt Izagirre få centimeter foran Bilbao.

