Dansk stjerne efter massestyrt: - Jeg lå nederst i bunken

Snesevis af ryttere røg i asfalten på Tourens første etape, og Mads Pedersen måtte have sin skulder scannet efter etapen. Han stiller dog til start i dag. Mads P. fortæller selv, at han lå nederst i bunken efter styrtet - hør mere i klippet herunder

LANNION (Ekstra Bladet): En ubetænksom tilskuer sendte på lørdagens første etape en stor del af feltet i asfalten, og siden røg endnu en ordentlig stak ned i kampens hede.

Snesevis af ryttere kom til skade, og blandt dem var tidligere verdensmester Mads Pedersen og superstjernen Chris Froome, som sammen rullede til mål.

Froome er tvivlsom starter på anden etape, som skydes i gang klokken 13.10, mens Mads Pedersen melder sig klar.

- Jeg er stadig godt øm, men det holder mig ikke fra noget, skriver Mads Pedersen i en sms til Ekstra Bladet tidligt søndag.

- Den gamle har altid sagt, at når intet er brækket, så fortsætter vi, skriver Pedersen med en smiley. 'Den gamle' er hans far, Claus.

Det kunne også være Ekstra Bladets Tour-kommentator, Michael Rasmussen, som brugte den præcis samme formulering ved morgenbordet her i Lannion, cirka ti kilometer fra dagens etapestart i Perros-Guirec.

Rasmussen talte dog om Chris Froome, som blev slået til lirekassemand i et styrt i Critérium du Dauphiné i 2019 og siden har kæmpet en sej kamp for at nå det niveau, der har sikret ham fire sejre i Tour de France.

Briten er endnu langt, langt fra fordums styrke, og han blev næsten slået hjem i det store ludospil, da han styrtede lørdag. Længe sad han og ømmede sig og skulle med soigneurers hjælp rettes helt ud, da han omsider kom på benene.

- Jeg tror, at den første tanke, der løb gennem hovedet på Froome, da han lå der, var, at styrtet kunne sikre ham en hurtig exit fra løbet, så han undgår at blive savet midt over rent sportsligt de næste uger, siger Michael Rasmussen.

- Jeg tvivler kraftigt på, at han når til Paris i år, siger Rasmussen.

Spanieren Marc Soler (Movistar) er udgået af løbet. Han kørte til mål med to brækkede albuer, men stiller altså ikke til start søndag. Jasha Sütterlin (DSM) er også ude på grund af en håndskade.

Marc Hirschi (UAE) er tvivlsom starter med skulder/kraveben slået af led. Det nok hårdest ramte hold er det franske Ag2r Citroën, som fik sendt seks af otte ryttere på lazarettet lørdag. Holdets stjernerytter Greg van Avermaet røg også ned i det sidste massestyrt, men kom ikke til skade.

