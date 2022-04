Dansk stjerne får billet efter afbud

Søren Kragh Andersen har vist god form hidtil i cykelsæsonen, men var ikke udtaget til søndagens store klassiker Flandern Rundt.

Nu får han dog alligevel chancen for at vise sig frem på de belgiske brosten.

DSM-holdet oplyser således på Twitter, at Søren Kragh Andersen er hentet ind som erstatning for Nils Eekhoff, der fortsat bøvler med efterveerne fra en hjernerystelse, han pådrog sig i Paris-Nice i marts.

Holdet fastslår dog, at Søren Kragh Andersens hovedmål fortsat er Ardenner-klassikerne, som består af Flèche Wallone, Liège-Bastogne-Liège og Amstel Gold Race.

På DSM's hjemmeside udtrykker træner Phil West sig da også i vendinger, der antyder, at tyske John Degenkolb er kaptajn.

- Vi skal sørge for, at vi kommer ind i de afgørende sektorer og på de afgørende stigninger i front, så vi kan bringe John i en god position til at kæmpe med på de sidste 100 kilometer, siger han.

Casper Pedersen, som er en af DSM's øvrige danskere, er desuden blevet skiftet ud af holdet til Flandern Rundt. Det fremgår ikke, hvad årsagen er.

Sygdom har hærget på flere cykelhold i den seneste tid. Det har blandt andet haft den konsekvens, at Jakob Fuglsang og Mads Würtz Schmidts hold, Israel-Premier Tech, helt har trukket sig fra Flandern Rundt.

Søren Kragh Andersen har dog sneget sig udenom sygdom og har i årets første måneder vist prøver på det talent, der i 2020 gav ham to etapesejre i Tour de France.

Blandt årets resultater er en syvendeplads i Milano-Sanremo i marts. Her var Søren Kragh Andersen lige ved at slippe væk på løbets sidste stigning.

Senere i marts sluttede Søren Kragh Andersen som nummer fem i Gent-Wevelgem, mens det blev til en 17.-plads i Dwaars door Vlanderen tidligere i denne uge.

Flandern Rundt får foruden Søren Kragh Andersen deltagelse af en hel række danskere.

Det drejer sig om Kasper Asgreen, Michael Valgren, Mads Pedersen, Mikkel Bjerg, Mathias Norsgaard og William Blume Levy.