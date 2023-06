Dansk stjerne fandt kærligheden i cykelparadis

De to mødte hinanden, da de begge var på træningslejr i den spanske kystby Calpe, hvor cykelhold ofte tilbringer træningslejrene frem til sæsonstart. Han kørte for Quick Step, hun for franske Cofidis.

Dér lidt uden for cykelbyen begyndte kærligheden at spire.

- Hun og nogle af hendes holdkammerater havde siddet på dæk af vores gruppe i et par timer, og så faldt vi i snak lidt uden for Calpe, fortæller Asgreen, inden han grinende tilføjer:

- Det er meget cykelrytter-agtigt, siger han til Ekstra Bladet.

Længe imellem de ses

Som professionelle cykelryttere begge to er det ikke det klassiske liv med villa, vovse og Volvo, som Asgreen og Fortin lever.

Træningen skal passes, og rejsedagene er mange, og det kan gøre det svært at få tid til hinanden indrømmer danskeren.

Annonce:

- Der er nogle gange langt imellem, at vi ser hinanden med to fulde løbsprogrammer og mange rejsedage, som ikke nødvendigvis er på samme tid.

Samtidig bor de også i vidt forskellige lande. Gabrielle Fortin bor i Andorra, imens Kasper Asgreen er bosiddende i Kolding.

For de to eliteatleter er det dog ikke så mærkeligt at leve sådan.

- Det har været vores hverdag og virkelighed fra starten. Vi har ikke prøvet andet, og havde vi det, var det nok sværere at se hinanden så lidt. Det er sådan, det er, og vi lever begge vores drøm. Det er fedt at kunne støtte hinanden i det.

Danskeren tror dog ikke, de to kommer til at bosætte sig i et parcelhus og slå benene op, når deres karrierer en dag er slut.

- Vi har begge så meget krudt i røven, at det ikke er, fordi vi kommer til at sidde derhjemme ti år i streg. Så vi skal nok finde noget, der stadig involverer lidt rejsedage, fortæller han med et smil.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Hjertet banker for det lokale

Annonce:

Hjemme i Kolding er Asgreen i dag fortsat aktiv i det jyske cykelmiljø.

Hjertet banker da også for det lokale cykelmiljø, hvor Asgreen bidrager, hvor han kan, fortæller han.

- Det er det, der har fået mig i gang med at cykle. Så hvis man kan give lidt tilbage, så vi kan få nogle flere unge mennesker, der synes, det er fedt at cykle, så synes jeg, det er det mindste, man kan gøre.

Asgreen var bl.a. til start, da der skulle køres Gravel-løb i Blåvandshuk i starten af maj.

Løbet var arrangeret af den tidligere CSC-rytter Mads Christensen, og derfor var Asgreen heller ikke i tvivl om, at her ville han gerne bidrage.

Annonce:

- Blåvand er et sted, jeg er kommet meget som barn. Så kender jeg også Mads Christensen, der var medarrangør på det. Så da jeg hørte, han havde fået et UCI-gravelløb til Danmark, skrev jeg til ham og sagde, jeg fandeme skulle over og køre det. Om ikke andet for at støtte op om de lokale ildsjæle.

Løbet var godt, og ligeså var dagen, da Asgreen nød at få snakket med de lokale danske ryttere, han har kendt siden ungdommen.

- Det var en fed rute og en god dag at komme ud og køre om kap med nogle af de danske kontinentalryttere, som der jo er langt imellem, jeg får lov til at køre imod. Det er sjovt lige af få en sludder med dem.

Kasper Asgreen kører i denne uge Schweiz Rundt. Efter de første tre etaper ligger han nummer 79 i klassementet.