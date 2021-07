Dansk stjerne fatter det ikke: - Sindssygt dumt

Mikkel Bjerg (UAE) forstår ikke taktikken fra flere af de andre hold i Tour de France.

Især undrer danskeren sig over, at Guillaume Martin (Cofidis) lørdag fik lov til at køre sig på podiet i det samlede klassement.

Guillaume Martin var med i et udbrud og kørte sig op på en samlet andenplads og skubbede blandt andre Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) ned fra en tredje- til en fjerdeplads.

- Det er sindssygt dumt, at ingen tager ansvar til sidst. Jeg er uforstående over for det, men for os var det en rigtig god dag, siger Mikkel Bjerg til TV2 efter etapen.

- Jeg tror, at de tænker, at ham (Martin, red.) slår vi bare på de næste bjergetaper. Men det er dumt at give en så god cykelrytter så mange minutter.

Mikkel Bjerg, som kører for Tadej Pogacar i den gule trøje, påpeger, at UAE-holdet blot ønskede at holde Guillaume Martin i en nogenlunde stram snor.

Pogacar har mere end fire minutter ned til Guillaume Martin på andenpladsen.

- Vi trak for, at han ikke tog trøjen fra Tadej, og vi holdt ham på lidt over fem minutter. Det var en god dag for os.

