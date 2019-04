Dansk stjerne i total forvandling: - Der skal et mindre mirakel til

Michael Valgren blev årets cykelrytter i Danmark 2018.

Den kåring kom i stor udstrækning efter et fantastisk forår, hvor han sejrede i Omloop Het Nieuwsblaad og i Amstel Gold Race og havnede lige uden for podiet i Flandern Rundt.

Det skaffede den 27-årige thybo en lukrativ kontrakt med Dimension Data og gav forhåbninger om et flot forår i år.

De forhåbninger er inden forårets afsluttende Ardenner-uge blevet gjort til skamme.

Valgren har været en skygge af sig selv i de løb, der passede ham godt, og han har desuden været ramt af sygdom - senest blev han nummer 103 i Flandern Rundt.

Derfor er det vanskeligt at håbe på festfyrværkeri fra danskerens side i søndagens Amstel Gold Race.

- Nej, der skal et mindre mirakel til, erkender Ekstra Bladets cykelekspert, Michael Rasmussen.

Han mener ikke engang, at selv om Valgren stiller op med ettallet på ryggen, så kan han forsvare at kalde sig kaptajn på Dimension Data, der stiller med tre tidligere vindere af løbet - ud over Valgren er det Roman Kreuziger og Enrico Gasparotto, der sidste år blev nummer to og tre i løbet.

- Ikke som han har kørt indtil nu.

- Umiddelbart ligner Gasparotto det bedste bud efter sin syvendeplads i onsdagens Brabantsje Pijl, hvor Kreuziger blev nummer 15. Men selv om de er på vej frem, så stiller ingen af dem op som favoritter, siger Michael Rasmussen.

Han noterer sig også Edvald Boasson-Hagen og Tom-Jelte Slagter på startlisten, der på papiret gør Dimension Data til et meget slagkraftigt hold. Alligevel er det svært at tro på topplaceringer.

- De har ikke vist noget som helst i år, der berettiger dem til at være favoritter.

- Hvis vi skal se med danske briller, så skal vi hellere kigge på Jakob Fuglsang.

- Han kan også det løb - han havde en stor andel i Valgrens sejr sidste år, siger Michael Rasmussen.

Løbet har traditionelt haft afslutning på toppen af Cauberg eller umiddelbart efter. Arrangørerne rystede dog posen sidste år, da de ville have en anden dynamik i løbet, så Bemelerberg nu er sidste stigning, og derefter er der cirka fem kilometer til mål ad bredere veje.

Det udnyttede Michael Valgren sidste år til at stikke af med et par kilometer til mål og køre sig til sejren.

Favoritterne Amstel Gold Race 5 stjerner

Mathieu van der Poel, Corendon-Circus

Julian Alaphilippe, Deceuninck-QuickStep

Michael Matthews, Sunweb 4 stjerner

Tim Wellens, Lotto-Soudal

Michal Kwiatkowski, Sky

Alejandro Valverde, Movistar 3 stjerner

Jakob Fuglsang, Astana

Alexey Lutsenko, Astana

Peter Sagan, Bors-Hansgrohe

Wout Van Aert, Jumbo-Visma

Alberto Bettiol, EF Education

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fine dansk aftryk i øl-løbet

Amstel Gold Race er tæt associeret med bryggeriet Amstel. Det hollandske bryggeri har været sponsor siden den første udgave i 1966 - og rytterne på podiet får da også en skummende fadøl at skylle kindkyssene ned med.

Løbet er traditionelt blevet betragtet som åbningen på Ardenner-klassikerne, selv om løbet ikke ligger i Ardennerne, der ellers danner rammen om Flèche-Wallonne og Liège-Bastogne-Liège.

De to løb har en lang historie, mens cykelsports-kendere tøver med at kalde Amstel Gold Race for en klassiker. I de 53 udgaver indtil nu har danskere formået at sætte sig aftryk på løbet.

To sejre er det blevet til gennem tiden, hvor det i alt er blecvet til ti placeringer i top-10.

Sejr

Bjarne Riis, 1997

Michael Valgren, 2018

Nummer 2

Kim Andersen, 1984

Michael Valgren, 2016

Nummer 4

Jakob Fuglsang, 2011

Nummer 5

Jesper Skibby, 1995

Bo Hamburger, 1998

Nummer 6

Per Pedersen, 1989

Nummer 8

Jakob Fuglsang, 2018

Nummer 10

Rolf Sørensen, 1997

--------- SPLIT ELEMENT ---------

De danske profilers forår

Der har i 2019 været store forhåbninger om flotte danske resultater. Michael Rasmussen vurderer her de fem mest fremtrædende danskeres forår her inden den sidste Ardenner-uge.

Michael Valgren, Dimension Data

1 stjerne

- Han skal håbe på, at der er sket et lille mirakel i den pause, han har haft.

- Det har hverken fungeret for ham eller holdet, der har været helt fraværende.

- Man bliver ikke vurderet på, om man er syg eller har været til mosters 60 års fødselsdag. Man bliver vurderet på sine resultater - og i særdeleshed en mand, der tjener ti millioner kroner om året. Han bliver ikke vurderet på, om han fuldfører løbene eller er god til at hente vandflasker.

Mads Pedersen, Trek-Segafredo

3 stjerner

- Det har været den bløde mellemvare for ham. Der har været gode takter, men så er det ikke blevet til mere.

- Det har været langt fra, hvad han leverede sidste år. I dette forår har han ikke taget det skridt op, han har gjort tidligere.

- I forhold til sidste år har han taget til Spanien for at forberede sig, så det må være en skuffelse, når den både tidsmæssige og økonomiske investering ikke har kastet noget af sig.

Jakob Fuglsang, Astana

6 stjerner

- Han har leveret en afsindig høj standard i samtlige cykelløb - og han har rent faktisk vundet en del af dem. Vi har været vant til, at han har kørt stærkt, men vi har ikke været vant til, at han har stået på podiet i næsten samtlige etapeløb.

- Han har nærmest ikke kørt et dårligt cykelløb endnu.

- Han redder det danske forår indtil nu - og det er også ham, der skal hive kaninen op af hatten i den kommende uge.

Søren Kragh Andersen, Sunweb

3 stjerner

- Han har også været ramt af sygdom, men han har også været i en situation, hvor han ved lejligheder har kørt som kaptajn. Han har heller ikke rigtig leveret.

- Der var løfter om noget i det meget tidlige forår, hvor han kørte godt i Portugal, men han er ikke rigtig kommet tilbage til det niveau.

Magnus Cort, Astana

4 stjerner

- Han vinder en flot etape i Paris-Nice. Efter det har han været god til at ramme udbruddene, men ellers glimret ved sit fravær i de store finaler, hvor han ikke er kommet med eller blevet decideret sat.

- Han bliver nummer 15 i Milano-Sanremo, men hvis det løb er målet for sæsonen, så skal man med i første gruppe og spurte om sejren.

- Men okay, det er ikke nemt at blive 15'er i det løb, så samlet set har hans forår været mere end godkendt.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

De har overrasket

- Kasper Asgreen (Deceuninck-QuickStep) blev nummer 2 i Flandern Rundt. Meget imponerende. Men som jeg tidligere har været inde på her i spalterne, så var der omstændigheder, der gjorde, at han fik lov til det. Men flot under alle omstændigheder.

- Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) kørte en helt fantastisk etape i Baskerlandet Rundt, hvor han på den sidste møghårde etape kørte ind i anden gruppe. Det gør man ikke på grund af held eller taktik. Der er løfte om noget stort på stigningerne på et eller andet tidspunkt.

- Alexander Kamp (Riwal Readynez) har kørt et godt forår med et par podieplaceringer og pointtrøjen i Settimana Internazionale, samlet sejr i Circuit des Ardennes, og så blev han otter i Brabantsje Pijl mod de allerbedste. Det er i den grad godkendt.