Dansk stjerne i Vuelta-exit

Den danske mester Mads Würtz Schmidt (Israel Start-Up Nation) er fredag udgået af Vuelta a Espana.

Det beretter TV2 Sport.

Den 27-årige dansker er stået af cyklen efter 30 kilometer på en bjergrig 7. etape, hvor der blev sat et voldsomt tempo straks fra start.

Før etapen havde Würtz Schmidt annonceret, at det mest af alt handlede om at slæbe sig i mål, da han fortsat døjede med smerter som følge af et styrt på onsdagens etape.

Allerede efter få kilometer af 7. etape blev den danske mester sat af feltet.

Feltet skal fredag køre 152 kilometer og passere seks bjergtinder.

Mads Würtz Schmidt blev for nøjagtig to måneder siden dansk mester, da han vandt landevejsløbet i Give.

Natten til søndag viser Ekstra Bladet eksklusivt det store boksebrag fra Las Vegas, hvor Manny Pacquiao skal bokse for første gang i to år i en kamp for VM-bæltet. Få adgang her (Ekstra Bladet+).