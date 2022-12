Dansk stjerne imponeret over sit nye holds ambitioner

Sidste måned indviede den danske stjerne Mikkel Honoré Ekstra Bladet i tankerne bag skiftet væk fra storholdet Quick Step.

Bruddet kom et år før tid, da danskeren besluttede at ophæve sin kontrakt og i stedet skifte til det amerikanske hold EF Education-EasyPost.

Nu fortæller danskeren om, hvorfor valget faldt netop på det amerikanske hold, der også har danskerne Magnus Cort og Michael Valgren på kontrakt.

- Efter at have hørt om deres planer, tror jeg, det er det helt rette hold for mig som cykelrytter. Jeg er ikke i tvivl om, at jeg kommer til at køre stærkt på EF. Ellers havde jeg ikke truffet denne beslutning.

Efter et par sæsoner på lavere økonomisk blus under Covid-19 skruer amerikanerne ifølge danskeren igen op for de økonomiske muskler i 2023, hvorfor ambitionerne også er større.

Mikkel Honoré i en interview-situation i september. Foto: Muhammed Farooq

At holdet har store planer for næste sæson, afspejler sig særligt i én ny tilgang: Grand Tour-stjernen Richard Carapaz.

- Til næste år henter holdet en som Richard Carapaz. Det er nok en af de største ryttere lige nu, så det siger meget om holdets ambitioner. Selvom vi kører for Carapaz i Grand Tours, tror jeg ikke, det bliver et 100% klassementshold, så jeg skal nok få min chance.

Ecuadorianske Richard Carapaz vandt Giro d’Italia i 2019, blev olympisk mester i Tokyo i 2021, og I år blev han toer i Giroen samt tog hele tre etapesejre i Vuelta a España.

Manglen på en sprinter er positivt

Udover ambitionerne er der også noget andet signifikant ved holdets trup, der havde betydning for, at Honoré valgte dem.

- Der er ikke nogen sprinter. Så på alle sprinteretaperne skal man ikke sidde og føre for at hente udbruddet, men i stedet kan man være ham, der sidder ude foran.

Filosofien bag den mere frie rolle er også noget, som danskeren går ret nøgternt til værks omkring.

Mikkel Honoré på cyklen i Quick Step-tøjet under Touren 2022. Foto: Claus Bonnerup

- Hvis der er 99 cykelløb, og du kunne få en mere fri rolle i de 99 løb, end jeg havde fået på Quick Step, så er der bare en statistisk bedre chance for at gøre det godt personligt.

At Honoré har tænkt længe over sit skifte, og hvor det skulle være til, ligger fint i tråd med danskerens selvstændige karakter. Som helt ung tog han beslutningen om at flytte til Italien, og nu har han så taget endnu en velovervejet, vigtig beslutning.

- Det er ikke nemt at skifte, når du er glad og kører for verdens bedste cykelhold. Men de svære valg er også de vigtigste. Man skal ikke undervurdere, hvor vigtigt det er, hvilket hold man kører på. Ens karriere er kort, og jeg har i en alder af 25 forhåbentligt de bedste år foran mig.

Det første store mål for Mikkel Honoré næste år bliver de flamske brosten, hvor han håber at være til start i forårsmonumentet Flandern Rundt. Han kommer inden da til at køre Tour Down Under og håber også at køre Tour de France.