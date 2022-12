Dansk stjerne løfter sløret: Kæmpe ambitioner

Efter et fantastisk Tour de France i 2022 har Magnus Cort indstillet sigtekornet på to Grand Tours i den kommende sæson

2022 blev på mange måder et stort år for Magnus Cort, da han fik et stort folkeligt gennembrud herhjemme ved Tour-starten i Danmark.

Her formåede han først at køre sig i prikker fra flere udbrud, inden han senere i løbet vandt en flot etapesejr.

Nu har danskeren sat sig sine mål for 2023, og Tour-stjernen fortæller, at han ligesom i år satser på to Grand Tours.

- Jeg håber at køre Giroen og Touren igen næste år.

Med sejre i både Tour de France og Vuelta a España mangler Cort kun en sejr i Giro d’Italia for at have vundet i alle tre Grand Tours. Det var planen, det skulle være sket i år, men sygdom og skader betød, at han ikke kom fra Giroen med en sejr.

Magnus Cort vinder 10. etape af Touren i 2022. Foto: Claus Bonnerup

Det skal revancheres næste år, bebuder han.

- Jeg ved ikke, om det har decideret naget mig, men jeg vil helt sikkert gerne vinde en etape. Det er ikke nogen hemmelighed. Det er en af tankerne med at køre Giroen næste år.

Udover Giroen venter der også Cort et andet stort italiensk mål i foråret, hvor han regner med at køre det italienske monument Milano-Sanremo. Han afviser dog at skulle køre brostensklassikerne.

Glædelidt gensyn

Magnus Cort har her i december været på træningslejr med hele holdet i Spanien med nye såvel som gamle holdkammerater.

Med på lejren var også Corts danske landsmand Michael Valgren. Thyboen var tidligere på året involveret i et alvorligt og potentielt karriereødelæggende styrt, hvor han bl.a. brækkede bækkenet.

Et styrt som han stadig kommer sig efter.

Det var derfor utrolig dejligt for Cort at se sin danske holdkammerat og tilmed cykle med ham igen.

- Han kørte ikke med på en fuld træning, men han var med ude et par gange. Så han er på vej tilbage, og det går den rigtige vej. Jeg boede på værelse med ham, så det var rigtig hyggeligt at se ham igen.

Magnus Cort i prikker under årets Tour de France. Foto: Claus Bonnerup

Cort melder om høj moral hos den 30-årige dansker, der har været igennem et omfattende genoptræningsforløb og fortsat mangler et stykke.

- Han virker til at tro på det. Han er lidt et andet sted end os andre, der er ved at forberede os til sæsonstarten, men han gik til det med passion.

Michael Valgren var vigtig i Magnus Corts første etapesejr i Tour de France i 2018, da de begge kørte på Astana.

Glæder sig til ny stjerne

Den største tilgang til EF Education-EasyPost næste år er utvivlsomt den tidligere Giro d’Italia-vinder Richard Carapaz

Bornholmske Cort ser meget frem til at få en rytter ind med Carapaz’ meritter og evner på en cykel.

- Jeg glæder mig til at få en så dygtig rytter ind på holdet. Det bliver endnu sjovere, hvis man har en med til et løb, som man tror, der kan vinde. Jeg har to gange før haft en kaptajn på podiet i en grand tour, så det er ikke fordi, jeg ikke kender til det.

Carapaz kommer til EF efter at have kørt på INEOS Grenadiers, hvor han i år blev toer i Giro d’Italia samt vandt imponerende tre etapesejre i Vuelta a España.

Udover Carapaz får Magnus Cort og EF-holdet også tilgang af danske Mikkel Honoré, som Ekstra Bladet snakkede med sidste måned om skiftet til amerikanerne.