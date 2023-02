Dansk stjerne overrasker verdensmester

Det så længe godt ud, men i sidste ende var Magnus Cort for stærk.

Sådan beskriver verdensmesteren i enkeltstart, Tobias Foss, afslutningen på fredagens 3. etape i det portugisiske etapeløb Volta ao Algarve overfor Jumbo-Vismas pressetjeneste.

Den norske verdensmester Tobias Foss kunne ikke stille noget op mod Magnus Cort på fredagens trods det perfekte omgangspunkt. Foto: Stringer/Ritzau Scanpix.

Mod etapens afslutning angreb en stærk seksmandsgruppe, der udover Foss og Cort, blandt andet talte vinderen på Alpe d’Huez fra Touren sidste år, Tom Pidcock, og indehaveren af timerekorden, Filippo Ganna.

Gruppen fik aldrig mere end få sekunders forspring til et jagende felt anført af sprinterholdene, der fik kontakt med Cort og co. inden på den sidste kilometer, men ikke kunne forhindre danskeren i at tage sin anden etapesejr på lige så mange dage.

Stoppe Cort kunne Tobias Foss heller ikke, selvom nordmanden havde det perfekte udgangspunkt inden spurten.

Annonce:

- Jeg sad stadig på hjul af Cort, da han startede spurten, men jeg blev overrumplet af, hvor tidligt han begyndte at spurte. Han slog mig og de andre på ren kraft, sagde nordmanden efter etapen.

Her afslørede Tobias Foss ligeledes, at han undervejs øjnende muligheden for at tage bonussekunder, der kunne hjælpe ham i bestræbelserne på at vinde løbet sammenlagt.

Med sejren snuppede Magnus Cort dog også de 10 bonussekunder på målstregen og udbyggede dermed sit forspring i løbets førertrøje.

Sejren var nummer 25 i Magnus Corts karriere, hvilket gør ham til den femte mest vindende dansker nogensinde. Henholdsvis 2 og 3 sejre efter Jakob Fuglsang og Mads Pedersen. Foto: Daniel Cole/Ritzau Scanpix.

Tobias Foss er nu 28 sekunder efter danskeren forud for løbets 4. og næstsidste etape, hvor EF-rytteren forventes at komme under hårde angreb.

Modstår Magnus Cort konkurrenternes forceringer i dag, får bl.a. Tobias Foss og Filippo Ganna en sidste mulighed på søndagens afsluttende enkeltstart på 24 kilometer. En disciplin hvor Foss og Ganna til sammen har vundet de seneste tre verdensmesterskaber.

Corts etapesejr på fredagens etape bringer det danske antal af sejre i 2023 op på seks styks, hvilket er to mere end på samme tidspunkt i jubelåret 2022.

Stjernernes tro væbner: Pludselig ringede kronprinsen