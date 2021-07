Dansk stjerne pakket helt ind: - Det var perfekt

Selvom tirsdagens sprinteretape ikke lige var Jonas Vingegaards kop te, så nød han at blive passet og plejet af sine Jumbo-Visma-holdkammerater

VALENCE (Ekstra Bladet): Det kan godt være, at Jonas Vingegaard startede dette års Tour de France ydmygt og som arbejdsbi på Jumbo-Visma.

Men efter Primoz Roglics exit er den 24-årige dansker rykket øverst i hierarkiet, hvilket blev slået fast på hviledagen mandag.

Tirsdag var så første Tour-dag som beskyttet rytter - og det nød han, selvom etapen ikke just passede ham.

- Jeg ved ikke, om jeg specielt kan lide etaper som denne her, men generelt kan jeg godt lide at kæmpe for klassementet.

- Det var meget nervøst mod slut, men heldigvis passede holdet godt på mig og sikrede sig, at jeg holdt mig ude af prblemer. Det var perfekt, sagde Jonas Vingegaard i mål

Som en ægte klassementrytter sad han med helt fremme og kunne se holdkammerat Wout Van Aert sprinte sig ind på andenpladsen efter Mark Cavendish (Deceuninck-Quickstep), der tog sin tredje etapesejr i år.

I morgen bliver det markant anderledes, når feltet kører sydpå til Provence og to gange skal køre over Mont Ventoux.

En dag for bjergryttere og klassementfolk - og en dag, danskeren har set frem til.

- Jeg tror, at det helt sikkert bliver en hård dag. Forhåbentlig har jeg gode ben - men vi må se i morgen, lyder det forsigtigt.

Jonas Vingegaard ligger nummer fire i klassementet 5.32 minutter efter UAE's Tadej Pogacar.