Dansk stjerne svækket af sygdom

Godt tilfreds med sin indsats i det portugisiske etapeløb Volta ao Algarve drog Michael Valgren søndag hjem til Monaco for at forberede sig på lørdagens Omloop Het Nieuwsblad, som han vandt sidste år.

Den seneste uge har han imidlertid døjet med sygdom og har i flere dage ikke rørt sin cykel, hvorfor hans håb om at forsvare sin titel i det hårde løb er svækket.

- Som forsvarende mester er man nødt til at stille til start med et højt ambitionsniveau, og det gør jeg. Men jeg må bare konstatere, at jeg desværre er sat lidt tilbage her i den forgangne uge, siger Valgren til Ekstra Bladet i et telefoninterview.

- Det er noget rod, men jeg har fået slappet godt af, så jeg håber, at sygdommen er væk, når starten går på lørdag.

- Jeg skal dog nok nedjustere forventningerne lidt. Havde jeg ikke døjet med sygdom lige op til løbet, var jeg gået til opgaven med en tro på, at jeg kunne vinde igen.

- Nu må jeg se, hvordan kroppen har det efter en uge med sygdom og ikke så meget cykling. Det er en skidt optakt, men det er nu engang omstændighederne, siger Valgren.

Michael Valgren kører over stregen som nummer fire på 16. etape i sidste års Tour de France. Hans holdkammerat Magnus Cort vandt etape. Foto: Ritzau Scanpix

Han fortæller, at flere andre fra hans Dimension Data-mandskab blev syge under løbet i Portugal. Også Team Sunwebs Søren Kragh Andersen, som burde tælles blandt favoritterne i Omloop Het Nieuwsblad efter sin fornemme samlede andenplads i Portugal, er blevet syg og har måttet melde afbud til det belgiske løb.

- Der har måske været noget i luften, og når man så presser sin krop lidt for meget, så tager den også lettere imod sygdom. Det er træls, men det er nu engang bare sådan, det er, siger Valgren.

Sejren sidste år sikrede Valgren enorm selvtillid, hvilket han udnyttede i resten af sæsonen, som også bød på sejr i klassikeren Amstel Gold Race og en fjerdeplads i Flandern Rundt. Han var godt hjulpet af sit stærke Astana-hold, men han ser sig ikke dårligere stillet nu, da han kører på det sydafrikanske Dimension Data.

- Vi har et superstærkt hold. Edvald (Boasson Hagen, red.) er godt kørende er bare en klasserytter. Vi har Julien Vermote, som er vejkaptajn og kender de belgiske veje som sin egen bukselomme, og så er der Nizzolo, som også kan spurte, siger Valgren.

- Vi har sgu en god flok, synes jeg. Også stærke ryttere, som kan holde os fremme, nemlig Lars Bak og Rasmus Tiller, og når Bernhard Eisel støder til (efter et frygteligt styrt i marts sidste år, red.), så har vi et superhold til klassikerne.

- Det bliver fedt at komme i gang, siger Michael Valgren.

Rasmussen: En stor sejr i vente

Michael Rasmussen (th) i samtale med sin gamle massør fra hans tid som aktiv rytter på Rabobank. Billedet er taget under Tour de France 2017. Foto: Claus Bonnerup.

Ekstra Bladets cykelkommentator, Michael Rasmussen, ser ikke Valgren som favorit i Omloop Het Nieuwsblad – sygdom eller ej – men han forventer sig store resultater af Valgren i år.

- Han er en enormt dygtig cykelrytter, men kortene var også i høj grad blandet i hans favør sidste år. Astana sad i overtal i finalen i både Omloop Het Nieuwsblad og Amstel Gold Race, og han var langt fra uheldig i de løb, siger Rasmussen.

- I år er han mere på egen hånd, men han kommer til at vinde løb igen. Det skal han jo som en af holdets største navne. Og en af de dyreste. Han har alderen, erfaringen og evnerne til at vinde en af de helt store sejre, og det kunne godt blive Flandern Rundt, som er hans erklærede hovedmål i foråret.

