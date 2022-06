Dansk stjerne trækker sig efter slemt styrt

Schweiz Rundt er slut for Kasper Asgreen, efter han styrtede kort før mål på 3. etape.

Det oplyser hans hold Quick-Step på Twitter.

Det fremgår, at Kasper Asgreen fik et dybt sår på venstre knæ, som man var nødt til at sy. Efterfølgende har man vurderet, at han ikke er klar til onsdagens 4. etape.

Hovedpersonen er ærgerligt over, at løbet slutter før tid for hans vedkommende.

- Jeg er skuffet over at måtte sige farvel til Schweiz Rundt. Følelsen har været god de første dage, og jeg så frem til de kommende etaper.

- Jeg vil gerne takke holdets lægestab for, hvordan de tog sig af mig, og samtidig håber jeg, at jeg kommer mig hurtigt, lyder det fra Asgreen, der også ønsker sine holdkammerater held og lykke med de kommende dages strabadser.

Styrtet skete mindre end fem kilometer før målstregen i Grenchen, og omkring 20 ryttere var involveret.

Schweiz Rundt består af otte etaper, hvoraf tre altså er kørt. Onsdag venter 4. etape - uden Kasper Asgreen, der samlet var nummer 54 efter tirsdagens styrt.

Asgreen har stadig sin første sejr i 2022 til gode, men han blev dog nummer tre i Strade Bianche og nummer seks i Amstel Gold Race.

Den danske kollega Andreas Kron (Lotto Soudal) er nummer to i det samlede klassement efter britiske Stephen Williams (Bahrain - Victorious), mens Jakob Fuglsang (Israel - Premier Tech) er på niendepladsen.

Peter Sagan (TotalEnergies) vandt 3. etape.

