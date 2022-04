Dansk stjerne trækker sig kort før løb

Oprindeligt var det meningen, at Søren Kragh Andersen skulle holde pause i denne weekend, men på grund af et afbud fra holdkammeraten Nils Eekhoff fik danskeren alligevel en billet til forårsklassikeren Flandern Rundt.

27-årige Søren Kragh kommer dog ikke til at sikre en ny dansk cykeltriumf. Han stiller alligevel ikke til start, fordi han føler sig dårligt tilpas.

Det oplyser hans hold Team DSM på Twitter søndag formiddag.

- Efter at have følt sig skidt tilpas ved ankomsten på holdets hotel fredag, er Søren Kragh desværre ikke blevet tilstrækkeligt frisk og vil ikke starte Flandern Rundt for os i dag, lyder det.

I stedet skal han komme sig helt og være klar til de kommende opgaver, lyder det fra danskerens hold.

Med kommende opgaver menes der efter alt at dømme Ardenner-klassikerne, som består af Flèche Wallone, Liège-Bastogne-Liège og Amstel Gold Race.

