Dansk stjerne truer med retssag: - Det er noget pis

December er for de fleste en måned med ret store udgifter. Derfor er det sidste, man ønsker, en ubehagelig overraskelse, når den månedlige løn tikker ind på kontoen.

Det skete fredag for Alexander Kamp.

Den 25-årige cykelstjerne, der efter nytår tørner ud for World Tour-holdet Trek-Segafredo, fik sammen med de øvrige Riwal Readynez-ryttere torsdag en mail, der forklarede, at deres november-løn ville være reduceret, da de var at betragte som værende på ferie - og fredag rullede der derfor ikke en fuld løn ind.

Det kunne Kamp ikke forstå noget af, og han fór derfor på de sociale medier og luftede sin harme over holdet og truede med at hive dem i retten:

- Det agter jeg at gøre. Nu har jeg i første omgang sat min manager i gang med at undersøge sagen, siger Kamp til Ekstra Bladet.

Selv om den danske mester anno 2016 kørte sit sidste cykelløb i september, og sæsonen for Riwal Readynez ret beset var overstået sidst i oktober, så undrer Kamp sig voldsomt over ledelsens tiltag.

- Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Jeg har tidligere kørt for et dansk hold under Bjarne Riis, og der var ingen problemer. Der fik vi ingen reduktion, hverken i december eller i januar eller februar, siger Kamp, der i to sæsoner tidligere kørte for Riis' Team Virtu, men aldrig oplevede nogen problemer med tvungen ferie uden løn.

- Selv om jeg ikke har ret til løn under ferie, så kan de ikke bare reducere min månedsløn. Og man skal da slet ikke have en mail med den besked dagen før lønningsdagen.

- Folk står og skal betale husleje, og det er snart jul, så der skal købes julegaver.

- Jeg har talt med de andre, og de synes også, at det er noget pis.

- Det virker som en desperat måde at spare penge på, siger Alexander Kamp, der med sine resultater i år - blandt andet en etapesejr i Tour de Yorkshire og samlet sejr i etapeløbet Circuit des Ardennes Internaional, hvor han undervejs også vandt en etape - om nogen har været med til at sætte Riwat Readynez på landkortet.

Vi betaler det, vi skylder



Direktør Steffen Kromann erkender, at Riwal Readynez har tolket reglerne anderledes end rytterne og vil naturligvis indordne sig, hvis det viser sig, at der er begået en fejl. Foto: Ernst van Norde

Hos ledelsen afviser direktør Steffen Kromann, at manøvren er foretaget i desperation for at spare penge. Holdet er på ingen måde ved at lukke.

- Nej, nej, nej. Vores budget er godkendt af UCI for det kommende år også. Så der er ingen fare der, siger Kromann, der forklarer, at det handler om opfattelser af ferieloven.

- Helt overordnet skal vi betale det, vi skal. Den er ikke længere.

- Alle kontrakter er godkendt i UCI, men der er én opfattelse i den europæiske ferielov og en anden i den danske.

- Jeg har sendt denne sag til vores advokater, der vil kigge den igennem. Hvis vi har begået en fejl, så retter vi den naturligvis, siger Steffen Kromann, der forventer svar til rytterne i den kommende uge.

Det har han kommunikeret ud til sine ryttere, og han forventer, at sagen derefter bliver hurtigt løst.

- Vi maner til besindelse, og vi kigger selv indad.

- Denne sag er bøvl, og det går ikke, siger han.

Riwal Readynez kører i næste sæson på ny rækken lige under World Touren, der dog får navneforandring til Pro Series

