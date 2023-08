Dansk stjerne udgår af VM

Emma Norsgaard Bjerg var ellers med fremme i det decimerede felt, men ligesom det skulle til at blive spændene lå hun pludselig på asfalten og ømmede sig.

Og som følge af sine skader har den blot 24-årige Movistar-rytter måde lade sig udgå af linjeløbet til kvindernes VM i Glasgow.

Det vides endnu ikke, hvor alvorlig skaden er for den unge stjernerytter.

Men tv-billederne viste en tydeligt påvirket Norsgaard, der skiftevis tørrede sin øjne og tog sig til sin venstre skulder.

Norsgaard styrtede med Marta Jaskulska, Victoire Berteau og Sarah Roy, der alle så ud til at være påvirket af at have ramt den hårde asfalt med mange kilometer i timen.

Med Norsgaard Bjerg ude, er det danske VM-håb Cecilie Uttrup den eneste dansker med fremme i det sjove selskab, da både Amalie Dideriksen, Rebecca Koerner, Solbjørk Anderson og Marita Jensen blev sat tidligere på etapen.

Styrtets udfald mindede utvivlsomt meget om en tidligere episode, hvor Movistar-rytter styrtede og udgik af World Tour-løbet Strade Bianche tilbage i marts.

Her måtte Norsgaard Bjerg en tur på operationsbordet for et brækket kraveben. Så hvis der er tale om en forværring af skaden, kan det betyde en længere pause til cykelstjernen.

