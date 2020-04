Dansk stjerneparade kører Schweiz Rundt

Som en af de færreste idrætter kan cykelsportens internationale elite fortsat konkurrere mod hinanden under coronakrisen.

I næste uge køres en virtuel udgave af Schweiz Rundt, der er blevet lidt af et tilløbsstykke blandt de professionelle hold, hvor hele 19 mandskaber har tilmeldt sig.

Blandt andre Christopher Juul-Jensen (Michelton-Scott)- Det er mere end to måneder siden, han kørte sit seneste løb på landevejen, og han ser frem til endelig at konkurrere igen.

- Det her kan være med til at stille sulten indtil de rigtige cykelløb.

- Nu kan vi i det mindste køre noget, og jeg kommer til at gå op i det, som var det et rigtigt løb, siger Christopher Juul-Jensen.

Helt konkret vil den 30-årige dansker sidde hjemme i stuen og træde i pedalerne på en hometrainer.

På en skærm vil han kunne følge resten af feltet, og rytterne vil figurere som såkaldte avatars.

Michelton-Scott-rytteren ved nogenlunde, hvad der venter, da han i sit sommerhus ved Vesterhavet har trænet virtuelt med sine holdkammerater rundt omkring i Europa de seneste dage.

- Stuen er blevet vores landevej, hvis man kan omdanne sit hjem til et sted med lys og luft, så kan det fungere, siger Juul-Jensen.

De fem etaper i den virtuelle udgave af Schweiz Rundt er alle korte og på mellem 26,6 og 46 kilometer. Hometraineren tager højde for, om det går op eller ned.

- Jeg blev noget overrasket, da min cykel under en træning begyndte at ryste, da jeg kørte over en bro eller nogle brosten.

- Hometraineren kan regulere modstand, så det føles som om, at man kører op, så der skal skiftes gear. Det gør det mere spændende, og der er temmelig mange ting, man skal forholde sig til.

- Det gør, at man mentalt forsvinder ind i cykelløbet, siger Juul-Jensen.

Ud over ham er der yderligere seks danske ryttere til start: Mads Pedersen og Niklas Eg (Trek-Segafredo), Michal Mørkøv og Kasper Asgreen (Deceuninck-QuickStep). Magnus Cort (EF Education), Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma).

Der er også deltagelse af ryttere, der ville have været storfavoritter til sejren, hvis det fysiske løb blev gennemført. Det er blandt andre Primoz Roglic (Jumbo-Visma), Adam Yates (Mitchelton-Scott), Romain Bardet (AG2R) og Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo).

Schweiz Rundt bliver det andet virtuelle løb med et rent professionel felt, efter at 13 ryttere i begyndelsen af april kørte Flandern Rundt.

Her vandt belgiske Greg Van Avermaet (CCC) på sin hometrainer en forkortet udgave over godt 30 kilometer.

Schweiz Rundt køres fra 22. til 26. april.

