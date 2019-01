Dansk stjerneskud forlænger kontrakt med storhold

Efter kun trekvart sæson som professionel har 23-årige Kasper Asgreen understreget sit format så tydeligt, at det belgiske storhold Deceuninck-Quick-Step har valgt at forlænge hans kontrakt med yderligere et år.

Kontrakten med den nyprofessionelle rytter gælder nu til udgangen af 2021. Det meddeler holdet i en pressemeddelelse, mens Asgreen selv på Facebook i en videoopdatering glæder sig over kontraktforlængelsen.

- Jeg er virkelig glad for at kunne annoncere, at jeg har forlænget min kontrakt. Patrick (Lefevere, teammanager, red.) gav mig denne mulighed, og det tog mig ikke lang tid at overveje tilbuddet, siger Asgreen i videoen, hvor han kalder det en ’no-brainer’ at takke ja til en forlænget kontrakt – at det altså ikke var noget, han behøvede at spekulere længe over.

- Jeg har en ganske lang kontrakt nu, og jeg har tre år til at lære og udvikle mig. Vi har på holdet nogle virkelig gode ryttere, som kan vinde, og jeg ser frem til at lære af dem, siger Asgreen.

Ved udgangen af 2017 punkterede drømmen om en professionel karriere for stortalentet Kasper Asgreen, idet en aftale med et World Tour-hold overraskende gik i vasken i sidste øjeblik.

Skuffet måtte han fortsætte karrieren på kontinentalniveau, hvilket skete på Bjarne Riis’ hold, men i marts 2018 kom et usædvanligt tilbud om en kontrakt her og nu fra Quick-Step, som da var svært plaget af skader.

Asgreen tøvede ikke et sekund dengang, og han leverede altså varen til alles tilfredshed.

- Kasper har bevist sin klasse helt fra begyndelsen og har spillet en vigtig rolle i mange af vore sejre i vores rekordår sidste år, siger Patrick Lefevere i pressemeddelelsen.

- Han har masser af potentiale og masser af mulighed for at udvikle sig yderligere, siger Lefevere.

Kasper Asgreen var med på det hold af Quick-Step-ryttere, der i september vandt VM i holdtidskørsel i Østrig. Han fik desuden sin Grand Tour-debut, da han stillede op i og fuldførte Vuelta a España.

