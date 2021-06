Dansk stortalent afviser kæmpe bejlere

LANDERNEAU (Ekstra Bladet): Halvdelen af det danske World Tour-felt er i disse uger ved at forhandle kontrakt for næste sæson, og rygterne fyger i Tour-karavanen, hvor rytteragenterne har travlt med at få brikkerne til at falde på plads.

12 danske World Tour-ryttere står uden kontrakt, men Mikkel Honoré på storholdet Deceuninck-Quick-Step er meget, meget tæt på at kunne stoppe alle spekulationer om, hvor han skal køre næste år.

- Jeg regner med at blive på holdet. Det er temmelig sikkert, at det går i orden. Der er ikke skrevet noget under endnu, men aftalen er meget tæt på at være på plads, siger Honoré til Ekstra Bladet.

- Vi hører, at du har drøftet kontrakt med Jumbo-Visma … ?

- Jeg har fået tilbud fra andre, og Jumbo-Visma er blandt de hold, jeg har talt med, siger Mikkel Honoré, som har vakt opsigt i feltet med sine to sejre i denne sæson.

God situation

Først vandt han en etape i Settimana Internazionale Coppi e Bartali og sejrede siden på en etape i World Tour-løbet Baskerlandet Rundt.

- Det er selvfølgelig superfint at stå i en situation, hvor man er interessant for andre store hold, men det har været et relativt nemt valg for mig at blive, hvor jeg er.

Mikkel Honoré har kørt for Deceuninck-Quick-Step siden 2019, da han skiftede fra det danske kontinentalhold Waoo. Foto: Tim de Waele/Getty Images/Ritzau Scanpix

- Jeg ser en fremtid for mig på Deceuninck-Quick-Step i årene frem. Rent sportsligt er det der, jeg ser de bedste muligheder for mig, siger Mikkel Honoré.

24-årige Honoré kører ikke Tour de France, men er på vej på højdetræningslejr med holdet i Livigno. Hans næste løb bliver formentlig klassikeren San Sebastian i Spanien 31. juli.

Flere muligheder

Ligeledes 24-årige Jonas Gregaard er i gang med sin tredje sæson på Astana, men han får ikke forlænget sin kontrakt. I stedet er hans agent, Moreno Nicoletti, i gang med at afsøge markedet for andre muligheder.

- Jeg ser flere muligheder for Jonas, og jeg har samtaler med Trek-Segafredo og UAE på World Touren og med Uno-X på Pro Touren (2. division, red.), siger Nicoletti til Ekstra Bladet.

Jakob Fuglsang er fyldt 36 år, men han har endnu mange gode år i sig, mener han. Foto: Claus Bonnerup / Ritzau Scanpix

Gregaard deler agent med sin holdkammerat Jakob Fuglsang, som også har kontraktudløb i år. Den 36-årige rytter har ambition om endnu i nogle år at køre på højeste niveau, og Astana er interesseret i at beholde ham.

Fransk hold bejler

Andre hold er også på banen. Nicoletti afslørede over for avisen Gazzetta dello Sport for nylig, at det franske hold Cofidis har lagt billet ind på den rutinerede dansker.

- Det er korrekt, at Cofidis er en mulighed, og det samme er et andet World Tour-hold, som jeg ikke kan nævne navnet på lige nu af diskretionshensyn, siger Nicoletti.

Ekstra Bladet erfarer, at World Tour-holdet Intermarché-Wanty-Gobert har vist interesse, men det står ikke klart, om det er det hold, som Nicoletti nævner. Yderligere skulle Deceuninck-Quick-Step være en mulighed.

Danske World Tour-ryttere med kontraktudløb i år: Jakob Fuglsang (Astana-Premier Tech)

Christopher Juul Jensen (Team Bike Exchange)

Alexander Kamp (Trek-Segafredo)

Lasse Norman Hansen (Qhubeka-Nexthash)

Mikkel Frølich Honoré (Deceuninck-Quick-Step)

Niklas Eg (Trek-Segafredo)

Asbjørn Kragh Andersen (Team DSM)

Emil Vinjebo (Qhubeka-Nexthash)

Jonas Gregaard (Astana-Premier Tech)

Andreas Stokbro (Qhubeka-Nexthash)

Mathias Norsgaard Jørgensen (Movistar)

Jakob Egholm (Trek-Segafredo)

