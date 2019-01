Dansk stortalent får dopingkarantæne

Den blot 18-årige cykelrytter Mattias Skjelmose Jensen er tirsdag idømt ti måneders karantæne for dopingmisbrug.

Det skriver Jyllands-Posten.

Overtrædelsen fandt sted 26. maj 2018, hvor danskeren vandt løbet Tour du Pays de Vaud.

Karantænen trådte i kraft 7. juli sidste år - og varer altså derfor til 6. maj 2019.

Mattias Skjelmose Jensen får ud over karantænen en symbolsk bøde på 500 schweizerfranc.

Formand for Danmarks Cykle Union, Henrik Jess Jensen, fortalte forleden, at der kørte en sag, og at cykelrytteren var blevet suspenderet fra alle landshold.

- Det er praksis, når man er blevet testet positiv for et medikament, som er på pluslisten, sagde han.

Der er tale om stoffet methylhexanamin, som er et præstationsfremmende middel, der er forbudt at have i kroppen under konkurrencer.